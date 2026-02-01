Рус
Вибори в Україні: Зеленський сказав, чи балотуватиметься знову

Марія Николишин
1 лютого 2026, 11:33
Зеленський сказав, від чого залежить рішення щодо виборів.
Чи піде Зеленський на наступні вибори / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне:

  • Зеленський інколи думає про повторну участь у виборах
  • Остаточне рішення залежить від закінчення війни в Україні

В Україні працюють над змінами до законодавства, які б могли врегулювати процес проведення виборів, зважаючи на воєнний стан у країні. Також постає питання участі у виборах нинішнього президента Володимира Зеленського.

Під час розмови з журналістами Český rozhlas Plus Зеленський сказав, що наразі не має конкретної відповіді щодо участі у виборах.

За його словами, остаточне рішення стосовно цього залежить від того, як закінчиться війна в Україні.

Але на уточнювальне запитання інтерв’юера Зеленський відповів, що інколи думає про повторну участь у президентських виборах.

Чи готова Україна до проведення виборів

Голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель говорив, що до президентських виборів, якщо вони відбудуться протягом найближчого року, держава не підготовлена.

За його словами, вибори без урахування безпекового компоненту – це взагалі не вибори.

"Якщо ми не можемо забезпечити повноцінну агітацію для кандидатів, то про яку кампанію йдеться? Чи може кандидат в умовах воєнного стану зустрічатися з виборцями, проводити мітинги, поїздки регіонами? Очевидно, що ні. Це буде неповноцінна виборча кампанія", - наголосив він.

Вибори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що питання безпеки є головним для проведення виборів президента чи референдуму в Україні щодо чутливих питань мирного плану.

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що 26 грудня відбулося перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій з питання організації та проведення виборів під час воєнного стану.

У ЦВК говорять, що для відповідності міжнародним стандартам потрібно принаймні шість місяців підготовчих робіт, після яких можливі президентські вибори.

Про персону: Олексій Кошель

Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія.

У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет).

Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина).

1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ.

2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України.

2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада".

2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України.

2014 — генеральний директор Комітету виборців України.

Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

