Вибори в Україні: Зеленський сказав, чи балотуватиметься знову

Зеленський сказав, від чого залежить рішення щодо виборів.

Чи піде Зеленський на наступні вибори

Головне:

Зеленський інколи думає про повторну участь у виборах

Остаточне рішення залежить від закінчення війни в Україні

В Україні працюють над змінами до законодавства, які б могли врегулювати процес проведення виборів, зважаючи на воєнний стан у країні. Також постає питання участі у виборах нинішнього президента Володимира Зеленського.

Під час розмови з журналістами Český rozhlas Plus Зеленський сказав, що наразі не має конкретної відповіді щодо участі у виборах.

За його словами, остаточне рішення стосовно цього залежить від того, як закінчиться війна в Україні.

Але на уточнювальне запитання інтерв’юера Зеленський відповів, що інколи думає про повторну участь у президентських виборах.

Чи готова Україна до проведення виборів

Голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель говорив, що до президентських виборів, якщо вони відбудуться протягом найближчого року, держава не підготовлена.

За його словами, вибори без урахування безпекового компоненту – це взагалі не вибори.

"Якщо ми не можемо забезпечити повноцінну агітацію для кандидатів, то про яку кампанію йдеться? Чи може кандидат в умовах воєнного стану зустрічатися з виборцями, проводити мітинги, поїздки регіонами? Очевидно, що ні. Це буде неповноцінна виборча кампанія", - наголосив він.

Вибори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що питання безпеки є головним для проведення виборів президента чи референдуму в Україні щодо чутливих питань мирного плану.

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що 26 грудня відбулося перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій з питання організації та проведення виборів під час воєнного стану.

У ЦВК говорять, що для відповідності міжнародним стандартам потрібно принаймні шість місяців підготовчих робіт, після яких можливі президентські вибори.

