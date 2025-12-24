"Прямий шлях до підриву довіри": у КВУ оцінили ідею багатоденних виборів в Україні

Олексій Кошель назвав слабкі місця багатоденного голосування.

Багатоденне голосування несе колосальні ризики для легітимності виборів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

В Україні раніше вибори проходили якісно, а порушення не були системними

Навіть поодинокі порушення на виборах зазвичай стають масштабними скандалами

При багатоденному голосуванні забезпечити такий рівень контролю практично неможливо

Багатоденне голосування на виборах в Україні може підірвати довіру до виборчого процесу і поставити під загрозу легітимність його результатів. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, запровадження механізму багатоденного голосування фактично створює ризик зриву виборчого процесу, оскільки на сьогодні відсутні відповіді на ключові питання організації голосування.

"Ми не розуміємо, де зберігатиметься виборча документація, де і яким чином зберігатимуться бюлетені, хто і як здійснюватиме контроль", - сказав Кошель в інтерв'ю Главреду.

"Багатоденне голосування - це прямий шлях до підриву довіри до виборчого процесу та легітимності результатів. Фактично це ризик зриву виборчого процесу", - підкреслив він.

Голова КВУ нагадав, що попередні виборчі кампанії в Україні загалом проходили якісно, а порушення мали поодинокий, а не системний характер. Це стало можливим завдяки конкурентному політичному середовищу, сильним партіям та активним громадським організаціям.

Він зазначив, що на виборчих дільницях працюють комісії, сформовані з представників різних політичних сил, які взаємно контролюють одна одну, а також присутні спостерігачі від партій і громадських організацій. Саме тому, за словами Кошеля, в Україні надзвичайно складно здійснювати масові фальсифікації.

"Навіть поодинокі порушення - наприклад, спроба кинути два бюлетені в одну урну, проголосувати без паспорта або за іншу особу - стають скандалами всеукраїнського масштабу", - зазначив він.

Водночас, на думку Кошеля, за багатоденного голосування забезпечити такий рівень контролю буде вкрай складно, а ризики зловживань - колосальними.

Голова КВУ нагадав про необхідність дотримання базових процедур підготовки змін до виборчого законодавства.

"Потрібно зібрати експертів, профільні громадські організації, юристів, які спеціалізуються на виборчому праві. В Україні є Інститут виборчого права, фахові експерти, представники Центральної виборчої комісії, народні депутати, які системно працюють із виборчим законодавством. Дайте можливість цим людям працювати - і можна напрацювати якісні, виважені законодавчі зміни без ризиків для країни і без "підводних каменів"", - резюмував Кошель.

Вибори в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність виборів в Україні, критикуючи їх відтермінування до завершення бойових дій і натякаючи на проблеми з демократією.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що готовий до проведення виборів навіть в умовах війни.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для проведення виборів в Україні потрібно вирішити три ключові питання:

забезпечення безпеки;

забезпечення виборчого права для всіх громадян, включно з військовими і жителями прифронтових зон;

фінансування виборів.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру. Зараз у країні функціонує лише 75% виборчих дільниць.

За даними ЗМІ, Зеленський дав доручення депутатам розробити проєкт закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Коли можна провести вибори в Україні - думка експерта

Політичний експерт і голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що теоретично організувати вибори можна в будь-який час, навіть за певного відступу від Конституції. Утім, головним викликом залишаються законність виборів і сприйняття їхніх результатів як західними партнерами, так і самими українцями.

За словами Кошеля, найоптимальнішим періодом для проведення голосування є час після демобілізації, коли військовослужбовці зможуть повноцінно брати участь у виборах не лише як виборці, а й як активні учасники політичних перегонів.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України.

