"Кремлівський лакей": Сибіга жорстко поставив на місце знахабнілого Сіярто

Олексій Тесля
26 вересня 2025, 20:29
У наявності лицемірство і моральна деградація уряду Угорщини, переконаний Андрій Сибіга.
Сійярто
У МЗС жорстко осадили Петера Сіярто / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Instagram/peter_szijjarto

Головне із заяв Сибіги:

  • У наявності моральна деградація уряду Угорщини
  • Будапешт виконує роль кремлівського лакея

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про моральну деградацію уряду Угорщини та його співпрацю з РФ всупереч інтересам Європи.

Так він прокоментував у соцмережі Х заяви з боку міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про нібито антиугорську політику України та перспективи її євроінтеграції.

"Ми починаємо бачити багато чого, Пьотере, зокрема лицемірство і моральну деградацію вашого уряду, його відкриту і приховану роботу проти України та решти Європи, його роль кремлівського лакея. Ніяка кількість ваших нападок на нашого президента не змінить того, що ми - і всі інші - бачимо", - написав Сибіга.

Що було раніше

Раніше в п'ятницю глава угорського зовнішньополітичного відомства прокоментував заборону на в'їзд в Україну для трьох високопоставлених угорських військових чиновників у відповідь на заборону Угорщиною в'їзду для українського військового командира, звинуваченням на адресу України в тому, що та нібито проводила антиугорську політику протягом десяти років.

"Угорську громаду на Закарпатті позбавили прав, угорця забили до смерті під час примусового призову, нафтопровід, необхідний для безпечного енергопостачання Угорщини, атакували, а тепер угорським військовим лідерам заборонено в'їзд в Україну. А натомість вони очікують нашої підтримки їхнього членства в ЄС?" - написав Сіярто.

Перед тим Сибіга повідомив про введення заборони на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. "Ми ввели заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд Угорщиною для наших військових чиновників", - написав він у Х, додавши, що "на кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових".

Антиукраїнські кроки Угорщини: важливе

У липні уряд Угорщини заборонив в'їзд на територію країни трьом українським військовим високого рангу, яких офіційний Будапешт називає нібито відповідальними за примусову мобілізацію, яка, як вважають угорські посадовці, призвела до смерті мобілізованого угорця, що є громадянином України і, як стверджують у Будапешті, громадянином Угорщини.

Раніше Сіярто заявив, що угорський уряд заборонив в'їзд до стану Командувачу Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберту Бровді, етнічному угорцю, через атаки на нафтопровід "Дружба". Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини та реагувати відповідно.

До удару по "Дружбі" Сіярто заявляв, що причиною погіршення україно-угорських відносин є порушення прав угорської етнічної меншини в Україні протягом десяти останніх років.

Трамп "ламає" Орбана: ЗМІ дізналися деталі

Президент США Дональд Трамп зв'язався телефоном із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном незабаром після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів. Темою розмови став можливий вступ України до Європейського союзу.

Як повідомляється, Трампа попросили задіяти свій вплив на Орбана, щоб переконати угорського популіста пом'якшити свою позицію і відмовитися від опору членству України в ЄС.

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю України нібито "вирішено", а після завершення війни країна буде розділена на три "зони" - російську, демілітаризовану і західну.

Після удару по нафтоперекачувальній станції в Брянській області Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни і, на його думку, є спробою України втягнути Будапешт у війну.

Нагадаємо, раніше Орбан звинуватив Володимира Зеленського в "погрозах" і заявив, що його слова матимуть наслідки для України. Він пов'язав зупинку роботи нафтопроводу "Дружба" з позицією Будапешта щодо вступу України до ЄС, наголосивши, що Київ "не зможе потрапити до Євросоюзу шляхом шантажу і погроз".

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

