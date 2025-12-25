"Димова завіса" замість миру: експерт пояснив, що стоїть за "пунктами Зеленського"

"План Зеленського" - це еволюція російських вимог, а не шлях до справедливого миру.

Зеленський, можливо, розраховує на відмову Росії від 20 пунктів мирного плану / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головні тези:

"20 пунктів Зеленського" винагороджують агресора, а не карають його

Гарантії безпеки є ефемерними

Український президент, можливо, сам розраховує на відмову Росії від цих пунктів

Двадцять пунктів "мирного плану", оприлюднені президентом України Володимиром Зеленським, несумісні з поняттям справедливого миру. Таку оцінку в ексклюзивному коментарі Главреду дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, представлені пункти є результатом обговорення Україною, Європою і США російської редакції плану, раніше відомої як "28 пунктів Віткоффа".

"Можна констатувати плавну еволюцію плану Кремля в "пункти Зеленського"", - заявив Горбач.

Він висловив жаль, що президент України взагалі погодився обговорювати цей документ, оскільки в медійному полі він тепер буде закріплений саме як ініціатива Києва під назвою "20 пунктів Зеленського".

Аналітик стверджує, що ідеї плану несумісні зі справедливим миром, який передбачав би покарання агресора.

"Справедливий мир для України означав би покарання агресора. Але ці пункти є винагородою агресора, а не покаранням. Це - покарання жертви агресії та примус її йти на поступки", - наголосив він.

Горбач також піддав сумніву пропоновані гарантії безпеки.

"За президентства Трампа ми не можемо вірити в жодні гарантії безпеки від США, тому що Трамп і гарантії - це несумісні поняття, як хаос і порядок", - вважає він.

Експерт висловив припущення, що обговорення плану може бути "димовою завісою", що прикриває здачу українських інтересів. При цьому він не виключив, що сам Зеленський, можливо, розраховує на відмову Росії від цих пунктів, щоб покласти на Москву відповідальність за зрив переговорів, особливо в очах адміністрації Трампа.

Мирні переговори і заяви Зеленського - останні новини

Як писав Главред, мирний план, який Україна, США і Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.

Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

За яких умов Путін погодиться на мир: думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що глава РФ Путін піде на мирні переговори у двох випадках:

страх (для цього поки що немає передумов);

отримання умов, яких він хоче досягти (території, зняття санкцій і повернення в геополітику та, бажано, вплив на українські вибори).

"Останній пункт поки що виглядає нереалістичним, а перші три він буде продавлювати. Тут особливо треба звернути увагу на візит Макрона до Росії (7.02.26), де, схоже, Макрон може зіграти роль такого собі Чемберлена, як влучно сказав один мій знайомий. Виходячи з вище сказаного, я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу", - сказав Денисенко.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

