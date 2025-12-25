Джамала заспівала "Щедрик" під акомпанемент свого сина: тепле відео

Співачка Джамала разом із сином зробили імпровізований дует разом.

Джамала поділилася секретом схуднення / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина jamalajaaa jamalajaaaaa

Відома співачка і музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2026 Джамала показала, як співає під акомпанемент свого старшого сина Еміра.

Відповідним відео співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Вітаю всіх моїх друзів, хто святкує сьогодні. Невелике тепле привітання від нас", - написала співачка.

Джамала показала виступ із сином / instagram.com/jamalajaaaa

На відео вона співає та обіймає свого сина, який сам грає на фортепіано.

Джамала - музичний продюсер Нацвідбору

У вересні стало відомо, що Джамала стала новим музичним продюсером українського національного відбору на "Євробачення-2026".

"Для мене роль музичного продюсера Нацвідбору - це нове випробування і водночас велика честь. Бути в журі - це одна історія: ти обираєш серед запропонованих тобі артистів. А як продюсеру мені потрібно прослухати всі заявки і разом із командою вибрати учасників, які далі виступлять перед людьми в ефірі", - поділилася тоді співачка.

До цього Джамала сім разів входила до складу журі національного відбору на "Євробачення".

Джамала / інфографіка: Главред

Про персону: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

