Українцям у Польщі загрожують штрафи більше 20 тисяч гривень: у чому причина

Польське законодавство передбачає, що незабаром поліція зможе штрафувати українців одне за адміністративне порушення.

https://glavred.net/world/ukraincam-v-polshe-grozyat-shtrafy-bolee-20-tysyach-griven-v-chem-prichina-10696553.html Посилання скопійоване

Що варто знати українським водіям у Польщі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

В Польщі скоро втратить чинність спецпостанова

Українців будуть штрафувати за відсутність польського посвідчення водія

Штраф перевищує 20 тисяч гривень

В деяких українців, які перебувають в Польщі, залишилось кілька тижнів, щоб уникнути серйозного штрафу у розмірі понад 20 тисяч гривень. Про це повідомило видання Uamotors.

З 1 жовтня втратить чинність спеціальна постанова, яка дозволяє українцям користуватися посвідченням водія, виданого в Україні. Тому за керування автомобілем без польських прав доведеться сплатити чималі штрафи.

відео дня

Який розмір штрафу загрожує українцям

За керування транспортним засобом без польського посвідчення після 180 днів перебування у країні українці мають заплатити штраф у розмірі 2000 злотих, що дорівнює 22800 гривні.

Видання зазначає, що після скасування постанови по всій Польщі можуть влаштувати масові перевірки поліції.

Експерти попередили, за що ще українці можуть заплатити штраф у Польщі

Главред писав, що польське законодавство також дозволяє їздити на авто з українськими номерами по території країни не більше 180 днів. Тож, якщо водій хоче залишатися у Польщі на більший термін, він мусить зареєструвати транспортний засіб у повітовій адміністрації за місцем проживання.

Якщо ж цього не зробити, законодавство країни передбачає штраф у розмірі 1000 злотих.

Штрафи для українців - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні фіксують все більше випадків, коли водіїв притягують до відповідальності не лише штрафами, а й тимчасовим позбавленням права керування авто через незаконну зміну фар.

Раніше повідомлялося, що в Греції заборонено курити в авто, де перебувають діти до 12 років. Це стосується легкових авто, таксі й автобусів. Штраф для українців може становити 1 500 євро. У громадському транспорті він може сягати 3 000 євро.

Напередодні стало відомо, що водії таксі в Україні, які відмовляються обслуговувати пасажирів державною мовою, можуть отримати адміністративне покарання у вигляді штрафу.

Інші новини:

Про джерело: UaMotors UaMotors - сайт, який призначений для всіх сучасних автоаматорів, яких цікавлять актуальні та важливі новини автосвіту. Як йдеться в описі, головне завдання сайту - повідомляти вітчизняних автомобілістів про усі останні події.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред