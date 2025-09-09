Українцям у Польщі загрожують штрафи більше 20 тисяч гривень: у чому причина

Головне:
- В Польщі скоро втратить чинність спецпостанова
- Українців будуть штрафувати за відсутність польського посвідчення водія
- Штраф перевищує 20 тисяч гривень
В деяких українців, які перебувають в Польщі, залишилось кілька тижнів, щоб уникнути серйозного штрафу у розмірі понад 20 тисяч гривень. Про це повідомило видання Uamotors.
З 1 жовтня втратить чинність спеціальна постанова, яка дозволяє українцям користуватися посвідченням водія, виданого в Україні. Тому за керування автомобілем без польських прав доведеться сплатити чималі штрафи.
Який розмір штрафу загрожує українцям
За керування транспортним засобом без польського посвідчення після 180 днів перебування у країні українці мають заплатити штраф у розмірі 2000 злотих, що дорівнює 22800 гривні.
Видання зазначає, що після скасування постанови по всій Польщі можуть влаштувати масові перевірки поліції.
Експерти попередили, за що ще українці можуть заплатити штраф у Польщі
Главред писав, що польське законодавство також дозволяє їздити на авто з українськими номерами по території країни не більше 180 днів. Тож, якщо водій хоче залишатися у Польщі на більший термін, він мусить зареєструвати транспортний засіб у повітовій адміністрації за місцем проживання.
Якщо ж цього не зробити, законодавство країни передбачає штраф у розмірі 1000 злотих.
