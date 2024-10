Отримають відповідь: командири РФ заохочують страти українських полонених - Forbes

По всьому театру бойових дій збільшилася кількість страт українських військовополонених. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що страти заохочують російські командири.

Як йдеться у звіті ISW, 13 жовтня український проєкт Deepstate повідомив, що 10 жовтня російські окупанти стратили 9 українських військовополонених біля села Зелений Шлях Курської області.

Як повідомлялося, українські оператори безпілотників несподівано зіткнулися з російськими військами в зоні, яку вони, ймовірно, сприйняли як ближній тил, і потрапили під російський вогонь. Маючи обмежений запас боєприпасів, вони були змушені здатися в полон.

Наслідки страти свідчать про те, що російські війська роззброїли, вишикували, роздягнули і розстріляли українських військовополонених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець засудив страту 13 жовтня як серйозне порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Українська прокуратура також оголосила, що почала розслідування повідомлень про страту дев'яти українських військовополонених у Курській області.

"Останнім часом ISW спостерігає збільшення кількості страт українських військовополонених російськими військами по всьому театру бойових дій, а російські командири, імовірно, потурають, заохочують або безпосередньо віддають накази про страту українських військовополонених", - зазначають аналітики Інституту.

До слова, Офіс Генерального прокурора займається розслідуванням ще 93 подібних випадків.

При цьому російські військові блогери не тільки виправдовували, а й вітали страту українських військовополонених. Деякі закликали російських військових збільшити кількість страт українських військовополонених по всій лінії фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.