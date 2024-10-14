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Отримають відповідь: командири РФ заохочують страти українських полонених - Forbes

Анна Ярославська
14 жовтня 2024, 10:02
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10 жовтня російські окупанти стратили 9 українських військовополонених біля села Зелений Шлях Курської області.
армія рф, противник
Армія РФ, ймовірно, отримає аналогічну відповідь на страту полонених українців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

По всьому театру бойових дій збільшилася кількість страт українських військовополонених. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що страти заохочують російські командири.

Як йдеться у звіті ISW, 13 жовтня український проєкт Deepstate повідомив, що 10 жовтня російські окупанти стратили 9 українських військовополонених біля села Зелений Шлях Курської області.

Як повідомлялося, українські оператори безпілотників несподівано зіткнулися з російськими військами в зоні, яку вони, ймовірно, сприйняли як ближній тил, і потрапили під російський вогонь. Маючи обмежений запас боєприпасів, вони були змушені здатися в полон.

відео дня

Наслідки страти свідчать про те, що російські війська роззброїли, вишикували, роздягнули і розстріляли українських військовополонених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець засудив страту 13 жовтня як серйозне порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Українська прокуратура також оголосила, що почала розслідування повідомлень про страту дев'яти українських військовополонених у Курській області.

"Останнім часом ISW спостерігає збільшення кількості страт українських військовополонених російськими військами по всьому театру бойових дій, а російські командири, імовірно, потурають, заохочують або безпосередньо віддають накази про страту українських військовополонених", - зазначають аналітики Інституту.

До слова, Офіс Генерального прокурора займається розслідуванням ще 93 подібних випадків.

При цьому російські військові блогери не тільки виправдовували, а й вітали страту українських військовополонених. Деякі закликали російських військових збільшити кількість страт українських військовополонених по всій лінії фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Тим часом видання Forbes розкрило деталі злочинних дій окупантів.

За даними журналістів, постраждала група бійців на території, утримуваній двома підрозділами ЗСУ: 33 десантно-штурмовим батальйоном і 41 механізованою бригадою.

Розстріл здійснили росіяни зі 155 бригади морської піхоти ЗС РФ, які оточили операторів дронів на завданні. Це сталося в селі Леонідове, розташованому за 1 км від краю місцевості, де тривають бої. На карті проєкту DeepState показано, що на захід, за три кілометри розташоване село Зелений Шлях, яке контролюють росіяни.

Село Леонідове на карті
Село Леонідове на карті / deepstatemap

Журналісти зазначають: попередній історичний досвід свідчить про те, що росіяни отримають аналогічну відповідь на страту українських військовополонених. Як аргумент, у Forbes пригадали події Другої світової війни, коли військові Вермахту вбили поранених у госпіталі, а їх після того знайшли і покарали.

"Протягом історії страти солдатів, які здалися, однією стороною конфлікту спонукали іншу сторону стратити полонених у відповідь. Російські війська лише посилюють жах і без того жахливої війни - і майже гарантують, що звірства, які вони чинять, зрештою також стосуватимуться і їх самих", - резюмували в Forbes.

Розстріл російськими окупантами полонених бійців ЗСУ

У DeepState розповіли, що росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині. Українські воїни натрапили на військових РФ, коли виходили на позиції, і змушені були відстрілюватися. Але через обмежену кількість БК їм довелося здатися. Після цього російські загарбники їх розстріляли. Серед загиблих, зокрема, були дронщики.

Пізніше доброволець 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов розповів подробиці загибелі дев'яти бійців на Курському напрямку. За його словами, ніхто не здавався - росіяни прорвали тил і обійшли позиції ЗСУ з двох боків.

У лютому 2024 року також повідомлялося, що окупанти розстріляли дев'ятьох полонених і беззбройних бійців ЗСУ.

У квітні цього року також повідомлялося, що окупанти розстріляли трьох беззбройних полонених бійців ЗСУ в Кринках на Херсонщині.

Через розстріл російськими окупантами українських військовополонених Україна звернулася до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Також після цього в ЗСУ прокоментували розстріл українських полонених і заявили, що за відео складно ідентифікувати загиблих військових.

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