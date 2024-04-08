'Складно ідентифікувати людей': у ЗСУ прокоментували розстріл українських полонених

Російські окупанти регулярно шукають нові тактики для того, щоб вибити українських військових з плацдарму на Лівобережжі.

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У Кринках розстріляли українських військових / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наразі встановлюються деталі інциденту з розстрілом українських військовополонених в районі Кринок Херсонської області.

"З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами", - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона наголосила, що такі випадки, коли окупанти розстрілюють беззбройних українських військовополонених, відбувались не раз.

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"Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження", - зазначає вона.

Також речниця пояснила, що ворог зробив цю ситуацію публічною, адже не має успіхів на даному напрямку. Окупанти там продовжують штурми, але вони безрезультатні.

За її словами, російські окупанти регулярно шукають нові тактики для того, щоб вибити українських військових з плацдарму на Лівобережжі, але всі вони не мають результату.

"Вони намагалися збільшити кількість штурмів, заходити з різних боків, це також не призвело до результату. Траплялося й до 16 штурмів за добу. Але втрачали 60% особового складу і поверталися ні з чим", - пояснила Гуменюк.

Водночас вона зауважила, що російські загарбники проводять в середньому 5-6 штурмів на добу і намагаються це робити повноцінними штурмовими групами, як і раніше. Але бронетехніку вони й надалі не застосовують.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Розстріл українських військових: що відомо

Нагадаємо, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розкрив подробиці злочину РФ на півдні. Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Черговий російський злочин має стати частиною доказової бази для трибуналу над РФ.

Росіяни розстріляли українських бійців на Запоріжжі. В Офісі генпрокурора України вбачає системність у такій поведінці російських військових на Запоріжжі. За словами Бєлоусова, у грудні 2023 року було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита.

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