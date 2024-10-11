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ЗСУ потрапили в засідку в Курській області: втрачено кращі бойові машини

Анна Ярославська
11 жовтня 2024, 08:11
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Українські військові втратили щонайменше один CV90, Marder, M-2 і Stryker.
ЗСУ також зазнали втрат у техніці в Курщині
ЗСУ зазнали втрат у техніці на Курщині / Колаж: Главред, фото: Facebook, deepstatemap, скріншот

Під час операції в Курській області українські військові могли потрапити в засідку і втратити цінну техніку. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Зазначається, що 6 серпня українські війська вторглися в Курську область країни-агресора Росії. 12 вересня окремі українські сили розпочали друге вторгнення, щоб з'єднатися з головними силами і затиснути тисячі російських військ між українськими військовими та кордоном.

Але, як пише Forbes, ЗСУ, схоже, застрягли на південь від міста Веселе і потрапили там у "жорстоку засідку", втративши свою найціннішу техніку.

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За інформацією аналітика, в районі 20 вересня українські сили з бойовими машинами "Мардер" німецького виробництва, шведськими бойовими машинами CV90 і танками Strv 122 рушили головною дорогою, що з'єднує Веселе з Глушковим. Однак там вони зіткнулися зі 106-ю повітряно-десантною дивізією.

Використовуючи міни, артилерію, протитанкові ракети і безпілотники, росіяни відбили атаку українців 20 вересня, а також наступні атаки.

"На відеозаписі з безпілотника, опублікованому 106-ю повітряно-десантною дивізією цього тижня, показано 15 або 16 знищених українських машин, включно з деякими з найкращих бойових машин українців: один або два CV90, Marder, M-2 і Stryker", - пише Акс.

Аналітик зазначає, що в Курській операції Україна використовує одні з найкращих бригад і батальйонів. Однак навіть ці елітні формування насилу пробиваються через Веселе і Глушково. За його словами, поки українці не зможуть просунутися головною дорогою, що з'єднує ці населені пункти, їхня мета - зустріч з основними своїми силами - так і залишатиметься нереалізованою.

Акс додав, що росіяни також зазнають значних труднощів на цій ділянці та втрачають техніку також у величезній кількості. Однак проблема в тому, що в армії РФ набагато більше техніки, яку вони можуть втратити.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Як пише Bloomberg, українські військові зможуть утримувати російську територію в Курській області ще протягом кількох місяців, а може бути й довше. Захоплена територія може стати фактором у переговорах з Москвою. Тим часом російські війська зосередилися на наступі на сході України, тому ЗС РФ обмежено атакують у Курській області. З цієї причини Україна досі не зіткнулася з серйозними проблемами з поставками вантажів у район Курська.

Як пише Foreign Policy, наступ українських військових у Курській області відкрив "надійний третій шлях виходу з війни". Він уможливив переговори, під час яких йтиметься про обмін територіями. Цей третій шлях передбачає, що капітуляція України буде виключена, проте повна перемога поки малоймовірна.

Контрнаступ ворога в Курській області закінчився фактично безрезультатно. Видання Forbes повідомляло, що російські війська зазнали значних втрат під час невдалої контратаки на українські позиції біля села Плєхово, яке було звільнене в рамках Курської операції. Намагаючись захопити цей населений пункт, ворог потрапив у свою ж пастку.

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