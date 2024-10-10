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Найближчими місяцями: наступальна операція РФ може завершитись

Марія Николишин
10 жовтня 2024, 08:17
827
Зокрема, осінні погодні умови можуть обмежити маневр російської піхоти.
Найближчими місяцями: наступальна операція РФ може завершитись
Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Війська країни-агресорки Росії вичерпали багато резервів, які вони створили для своєї посиленої наступальної операції влітку 2024 року. Тому російська наступальна операція, що триває, ймовірно, завершиться в найближчі місяці. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російське військове командування, ймовірно, націлене на посилення механізованої наступальної активності, щоб дозволити російським військам просуватися відкритими полями і закріплюватися в прилеглих населених пунктах на лінії фронту, які потім російські війська можуть використовувати як плацдарм для підготовки та початку наступальних операцій, спрямованих на досягнення оперативних цілей, таких як захоплення Курахового на заході Донецької області або захоплення Покровська.

За словами аналітиків, осінні погодні умови також, ймовірно, обмежать маневр російської піхоти.

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"Осіння погода призведе до того, що багато вітрозахисних смуг, що складаються з листяних дерев, втратять більшу частину свого листя і забезпечать менше маскування для російських піхотних груп восени 2024 року і взимку 2024-2025 років, що зробить російських піхотинців більш уразливими для українських безпілотників", - наголошують в ISW.

Там також додали, що російські війська, швидше за все, продовжать наступальні операції після осіннього сезону бездоріжжя, хоча несприятливі погодні умови, швидше за все, зменшать ефективність російської піхоти.

"Російський диктатор Володимир Путін та військове командування РФ дотримуються стратегії, спрямованої на те, щоб не допустити накопичення Україною живої сили та матеріальних засобів для протидії ініціативі на всьому театрі військових дій шляхом підтримки постійного наступального тиску на українські війська по всій лінії фронту, і, швидше за все, продовжать дотримуватися цієї стратегії, незважаючи на сезонні обмеження на маневр механізованих та піхотних підрозділів", - підсумували аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни також повідомлялось, що російська окупаційна армія просунулася у Вовчанську на Харківщині та, ймовірно, відбила Агрегатний завод.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявляв, що російські окупанти можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку орієнтовно через тиждень. Наразі ворог здійснює розвідувально-пошукові дії.

Крім того, речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що російські війська продовжують просування по вулиці Центральній у Торецьку, де точаться запеклі бої. Ситуація змінюється буквально щогодини.

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