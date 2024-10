Найближчими місяцями: наступальна операція РФ може завершитись

Війська країни-агресорки Росії вичерпали багато резервів, які вони створили для своєї посиленої наступальної операції влітку 2024 року. Тому російська наступальна операція, що триває, ймовірно, завершиться в найближчі місяці. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російське військове командування, ймовірно, націлене на посилення механізованої наступальної активності, щоб дозволити російським військам просуватися відкритими полями і закріплюватися в прилеглих населених пунктах на лінії фронту, які потім російські війська можуть використовувати як плацдарм для підготовки та початку наступальних операцій, спрямованих на досягнення оперативних цілей, таких як захоплення Курахового на заході Донецької області або захоплення Покровська.

За словами аналітиків, осінні погодні умови також, ймовірно, обмежать маневр російської піхоти.

Там також додали, що російські війська, швидше за все, продовжать наступальні операції після осіннього сезону бездоріжжя, хоча несприятливі погодні умови, швидше за все, зменшать ефективність російської піхоти.

"Російський диктатор Володимир Путін та військове командування РФ дотримуються стратегії, спрямованої на те, щоб не допустити накопичення Україною живої сили та матеріальних засобів для протидії ініціативі на всьому театрі військових дій шляхом підтримки постійного наступального тиску на українські війська по всій лінії фронту, і, швидше за все, продовжать дотримуватися цієї стратегії, незважаючи на сезонні обмеження на маневр механізованих та піхотних підрозділів", - підсумували аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.