Розстріл цивільних: у Вовчанську окупанти почали "полювання" на українців

Слідчі Національної поліції України у Харківської області вже розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

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Окупанти почали брати цивільних мешканців у полон / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

У північній частині міста Вовчанська на Харківщині, де йдуть активні бойові дії, військові країни-агресорки Росії почали брати цивільних мешканців у полон, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися. Зокрема, людей почали викрадати та зганяти до підвалів.

"Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — росіяни його вбили", - сказав Клименко. відео дня

Відомо, що слідчі Національної поліції України у Харківської області вже розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

"Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", - відзначив міністр.

Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Ситуація у Вовчанську - останні новини

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові зупинили наступ ворога та частково витіснили російських окупантів із Вовчанська на Харківщині.

Відомо і те, що російські окупанти продовжують завдавати потужних ударів по місту Вовчанськ Харківської області. Внаслідок ворожих атак місто майже зруйноване, окупанти намагаються зав'язати вуличні бої на околицях населеного пункту.

Додамо, що росіяни перетворюють Вовчанськ на Бахмут, руйнуючи все на своєму шляху.

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