Коли Рада розгляне законопроєкт про незалежність НАБУ і САП: названо дату

Під час розгляду законопроєкту буде запропоновано ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

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Рада проведе 31 липня засідання для розгляду законопроєкту №13533 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Коли Рада розгляне законопроєкт № 13533

Чи є якісь ризики для євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт № 13533 про відновлення незалежності антикорупційних органів. Документ буде розглянуто парламентом на пленарному засіданні 31 липня. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, під час розгляду цього законопроєкту він пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

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Про що йдеться в проєкті закону

Законопроєкт № 13533 покликаний відновити процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

Документ передбачає низку коригувань до повноважень генерального прокурора, процедур обшуків, процесуальної незалежності антикорупційних органів та кадрових питань.

Детальніше про суть законопроєкту ви можете почитати в матеріалі: Зеленський вніс у Раду законопроєкт про НАБУ і САП: основні положення.

Зазначимо, 25 липня під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційні органи не будуть підпорядковуватися генпрокурору.

За його словами, у новому законопроєкті пропонується обов'язкове проходження детектора брехні раз на два роки для працівників антикорупційних органів, у яких є родичі в Росії або на тимчасово окупованих територіях.

Відповідаючи на запитання, чи є якісь ризики для євроінтеграції України з огляду на ситуацію навколо НАБУ і САП, Зеленський заявив, що Україна перебуває "в одній інфраструктурі з Європою" і що "ми хочемо бути частиною Європи". І додав, що "ніхто не хоче нічим ризикувати".

Також Зеленський прокоментував ситуацію з акціями протесту, які відбуваються в низці міст України. За його словами, він поважає думку суспільства і вважає нормальним, коли люди висловлюють незгоду.

"Дуже важливо, що говорить суспільство. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально - реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Нормально. Люди мають право сказати, що вони думають. Люди сказали - все має бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували", - сказав президент.

Глава держави визнав, що навколо антикорупційного закону "треба було вести діалог до підписання", і додав, що зараз його пріоритет - війна, тому що "головний ворог України - це Росія".

Історія питання

Як писав Главред, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Згідно з новими положеннями, контроль над діяльністю НАБУ і САП переходить до генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що викликало хвилю невдоволення серед громадян.

22 і 23 липня в Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися мітинги з вимогою зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури.

На тлі протестів глава держави оголосив про підготовку нового законопроєкту, який має на меті посилити автономію антикорупційних органів і захистити правоохоронну систему від потенційного впливу з боку Росії.

24 липня Зеленський повідомив, що цього дня подасть законопроєкт до Верховної Ради. Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахувати пропозиції керівників правоохоронних органів.

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