Верховна Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП

За закон проголосували 263 депутати.

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Рада прийняла закон, який вплине на роботу НАБУ та САП / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sap.gov.ua, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, t.me/nab_ukraine

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Верховна Рада ухвалила закон, який вплине на роботу НАБУ та САП

Генпрокурор отримує контроль над НАБУ і САП

Закон підписав спікер Верховної Ради, його передано на підпис президенту

У вівторок, 22 липня, Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Генеральний прокурор отримає повноваження контролювати діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За закон проголосували 263 народні депутати. Він розширює вплив генпрокурора на антикорупційні органи:

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генеральний прокурор отримує доступ до всіх кримінальних проваджень НАБУ;

генпрокурор може давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;

генпрокурор має право закривати провадження на підставі клопотань сторони захисту;

генпрокурор може особисто підписувати підозри високопосадовцям;

керівник САП втрачає право самостійно входити до складу групи прокурорів - це рішення ухвалюватиме виключно генпрокурор.

Також нардеп розповів, що закон про обмеження повноважень НАБУ та САП підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Його передали на підпис президенту України.

Рішення Верховної Ради - новини України

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 24 років, які не підлягають мобілізації. Спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що існує потреба знайти механізм реалізації їхніх прав.

Також Рада зареєструвала законопроєкт №13335, який дозволяє тимчасово бронювати чоловіків, що порушили законодавство про мобілізацію, якщо вони працевлаштовуються на критично важливі оборонні підприємства. Бронювання триватиме до 45 днів і надаватиметься лише раз на рік.

Як повідомляв Главред, 16 липня ВР ухвалила три закони для посилення обороноздатності України. Закон №13229 дозволяє охочим віком 60+ добровільно підписувати контракт на військову службу.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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