КНР перетне "червоні лінії" і дасть Путіну зброю: названо небезпечний сценарій

Потенційна політика Дональда Трампа на посаді президента США може призвести до загострення протистояння Вашингтона і Пекіна, вважає Олександр Морозов.

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Республіканці в Білому домі дотримуватимуться прагматичної лінії щодо Китаю - Морозов / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України, Facebook О. Морозова

Китай здатний перетнути всі "червоні лінії" і перейти до прямої військової підтримки агресора Росії в тому випадку, якщо президентом США стане Дональд Трамп, а його адміністрація візьме курс на жорстке протистояння з Пекіном. Про це заявив політолог (Прага) Олександр Морозов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що за такого сценарію Росія отримає можливості посилити свої позиції. При цьому Москва має намір створити антизахідну коаліцію, хоча ніхто, крім Північної Кореї та Ірану, таку ідею не підтримує.

"Це важливе питання, і потрібно сказати, що така небезпека є. У минулому Трамп мав дуже жорстку позицію щодо Китаю, і ми не знаємо, як він діятиме цього разу. Небезпека такого сценарію в тому, що Кремль отримає можливість набагато активніше грати в гру зближення Москви і Пекіна. Тут взагалі непроста історія. Кремль підкреслює, що він має намір сформувати антиамериканську, антизахідну коаліцію з країн, до групи яких входить і Китай. Утім, держави, на які розраховує Москва, крім Ірану і Північної Кореї, зовсім не хочуть ставати учасниками якоїсь політичної коаліції, спрямованої на боротьбу з, умовно кажучи, західним колоніалізмом і гегемонією. Такого бажання немає не лише у Китаю, а й у решти країн БРІКС", - зазначив Морозов.

Яку політику щодо Китаю вестимуть республіканці в Білому домі

За словами експерта, у разі жорсткої політики Трампа щодо Китаю, можливі ризики формування антиамериканської коаліції. Утім, є надія, що республіканці діятимуть проти Пекіна більш дипломатично.

"Але, дійсно, можна уявити ситуацію, за якої радикальні кроки адміністрації Трампа призведуть до того, що така коаліція почне формуватися. І, звісно, це посилить позиції Кремля. Втім, я сподіваюся, що цього не станеться. Нова республіканська адміністрація, якщо потрапить до Білого дому, вестиме обережнішу політику щодо Китаю.

До того ж зараз багато хто розуміє, що Китай стикається з важкими внутрішньоекономічними проблемами. Причому ситуація для Пекіна ще гірша, ніж була раніше. І економічні проблеми Китаю загрожують стабільності глобальної економіки", - підкреслив Олександр Морозов.

Дивіться відео, в якому Морозов дав оцінку відносинам США і КНР у разі обрання Трампа:

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Китай у війні - на боці Путіна, сказав навесні глава ЦРУ Ніколас Бернс. За його словами, весь період повномасштабної війни проти України Пекін підтримує міцні зв'язки з Москвою і передає їй озброєння.

На липневому саміті НАТО у Вашингтоні країни Альянсу назвали Китай ключовим пособником Росії у війні з Україною. Підтримка Москви з боку Пекіна стала вирішальним фактором війни.

Відносини США і КНР можуть загостритися після приходу в Білий дім адміністрації Трампа, вважає політолог Максим Розумний. Якщо Трамп дотримуватиметься курсу свого попереднього президентства, буде конфлікт не лише між Вашингтоном і Пекіном, а й Вашингтоном і Європою.

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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