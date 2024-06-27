Китай у війні - на боці Путіна: США рознесли Пекін і заявили про 'велику помилку'

Китай постачає агресору Росії технології та підтримує з нею зв'язок протягом усієї повномасштабної війни проти України, сказав Ніколас Бернс.

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Дозволити Китаю постачати технології Росії стало великою помилкою - Бернс / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Китай не дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. Пекін на боці глави Кремля Володимира Путіна. Усю повномасштабну війну КНР підтримує міцні зв'язки з РФ і передає їй технології. Про це заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс.

Як повідомляє Sky News, він сказав про те, що російсько-українська війна стала "екзистенціальною кризою" в Європі. І Китай тут на боці РФ.

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"Китай не є нейтральним, він фактично став на бік Росії в цій війні", - каже Бернс.

Також дипломат акцентував увагу на тому, що дозволяти Китаю надавати настільки вагому технологічну допомогу Росії є помилкою.

"Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів і нітроцелюлози до Росії для посилення та зміцнення оборонної промислової бази Російської Федерації для цієї жорстокої війни", - наголосив Ніколас Бернс.

Коротко про позицію Китай щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

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Китай шукатиме "врегулювання кризи" в Україні своїм шляхом, сказав глава держави Сі Цзіньпін. У китайському МЗС уточнили, що він мав на увазі сприяння "перемовинам" і політичним механізмам завершення війни.

Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови, сказала посол Києва в Сінгапурі Катерина Зеленко. За її словами, це можливо тоді, якщо Пекін організує захід, де обговорюватимуть завершення війни в рамках Статуту ООН.

Китай не відмовиться від підтримки РФ, вважає військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Главреду він поділився точкою зору, згідно з якою КНР здатна перейти навіть до прямих постачань озброєнь росіянам. Пекіну вигідно тримати Росію на плаву.

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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