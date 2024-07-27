США осадили Китай через підтримку РФ: Пекін заговорив про 'мирні переговори'

Ентоні Блінкен висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР російського ОПК.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен у суботу під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ваном І попередив їх про заходи з боку США в разі продовження підтримки Пекіном оборонно-промислового комплексу РФ, повідомляє Державний департамент США.

"Секретар знову висловив серйозне занепокоєння підтримкою КНР російської оборонно-промислової бази і ясно дав зрозуміти, що якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати продовжать вживати відповідних заходів для цього", - ідеться в тексті релізу на сайті Держдепу.

Держсекретар наголосив на важливості підтримання миру і стабільності через Тайванську протоку. Блінкен висловив занепокоєння дестабілізуючими діями КНР у Південно-Китайському морі та підтвердив підтримку США свободи судноплавства і прольотів, а також мирного вирішення суперечок відповідно до міжнародного права.

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Своєю чергою в Китаї заявили про те, що продовжать сприяти початку переговорів між Україною і країною-агресором РФ.

Про це глава міністерства закордонних справ КНР Вань І заявив на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Лаосі.

"Він (Китай, - ред.) буде продовжувати наполегливо переконувати і просувати мирні переговори", - сказав китайський дипломат.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Раніше в Євросоюзі висунули дві вимоги Китаю щодо війни Росії проти України. Підтримка Китаєм розв'язаної Росією війни з Україною негативно впливає на відносини Пекіна і Брюсселя, сказав глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Нагадаємо, у своєму комюніке за підсумками саміту в Мадриді НАТО назвало Китай вирішальним фактором російсько-української війни. Альянс закликав Пекін припинити матеріальну і політичну підтримку Москви.

Як повідомлялося раніше, Китай не стоятиме на боці Росії, сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Водночас Пекін не буде підтримувати Київ. Китайська держава буде відстоювати тільки свої інтереси, вважає дипломат.

/ Інфографіка: Главред

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