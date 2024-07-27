У Євросоюзі висунули дві вимоги Китаю щодо війни Росії проти України

Підтримка Китаєм розв'язаної Росією війни з Україною негативно впливає на відносини Пекіна і Брюсселя, сказав глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

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Китай має посприяти миру в Україні - Боррель / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Китаю слід використовувати свій вплив на агресора Росію, щоб Москва припинила воювати з Україною. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

На сайті Європейської служби зовнішніх справ зазначено, що Боррель озвучив свою заяву під час зустрічі з головним китайським дипломатом Ван І.

Зокрема, чиновник ЄС розповів про стурбованість ситуацією з підтримкою Китаєм "загарбницької війни Росії проти України, яка негативно впливає на відносини між ЄС і Китаєм".

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Боррель закликав Китай чинити тиск на РФ і підтримати мир в Україні.

"Він висловив занепокоєння тим, що експорт Китаєм великої кількості товарів і предметів подвійного призначення є підтримкою Росії в нарощуванні військової техніки, і закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Він попросив Китай підтримати мирний процес в Україні", - підкреслюється в повідомленні.

Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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У своєму комюніке за підсумками саміту в Мадриді НАТО назвало Китай вирішальним фактором російсько-української війни. Альянс закликав Пекін припинити матеріальну і політичну підтримку Москви.

"КНР стала вирішальним фактором війни Росії проти України за допомогою свого так званого партнерства "без обмежень" і своєї широкомасштабної підтримки російської оборонно-промислової бази. Це збільшує загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і євроатлантичної безпеки. Ми закликаємо КНР як постійного члена Ради Безпеки ООН, що несе особливу відповідальність за дотримання цілей і принципів Статуту ООН, припинити всю матеріальну і політичну підтримку військових зусиль Росії. Це охоплює передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти зброї, обладнання та сировина, які слугують ресурсами для російського оборонного сектору", - сказано в документі.

У відповідь КНР направила протест НАТО і трактувала таку позицію, як "провокацію, що містить явну брехню і наклеп". У посольстві Китаю в ЄС сказали, що Пекін ніколи не постачав летальної зброї ані Москві, ані Києву.

"Нормальні торговельні потоки з Росією не повинні бути порушені або піддаватися примусу", - вважають у китайському дипломатичному відомстві.

Китай не стоятиме на боці Росії, сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Водночас Пекін не буде підтримувати Київ. Китайська держава буде відстоювати лише свої інтереси, вважає дипломат.

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