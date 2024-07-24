Чи підтримує Сі Україну: Зеленський зробив заяву щодо Китаю після поїздки Кулеби

Президент розповів подробиці переговорів з Китаєм щодо миру в Україні.

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Кулеба у Китаї з візитом / Колаж Главреда. Фото: скріншот, МЗС України

Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо робочого візиту глави МЗС Дмитра Кулеба у Китай. Пекін, за словами глави держави, підтримує територіальну цілісність України.

Кулеба вже зустрівся з китайським колегою і доповів Зеленському про хід перемовин.

Президент у вечірньому зверненні заявив, що Китай не тільки підтримує територіальну цілісність України, а й обіцяє не постачати зброю Росії.

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"Візит українського посадовця на такому рівні вперше за багато років - і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Також є підтвердження того, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін - що Китай не постачатиме зброю Росії", - сказав Зеленський.

Детальну доповідь президент очікує від Кулеби після повернення міністра до України.

Україна-Китай - відносини на тлі війни

Китай із перших днів повномасштабного вторгнення зайняв позицію нейтральної сторони, проте далі своїми діями, зокрема дипломатичними заявами, доводив протилежне - що підтримує в цій війні режим Путіна.

Цим пояснюється зокрема зміцнення економічної співпраці з Росією. Окрім цього, ЗМІ неодноразово писали про військову підтримку КНР ВПК Росії.

Але Україна все одно розраховує на дипломатичне сприяння Китаю у майбутніх переговорах із Росією. Зеленський, наприклад, зазначав, що Пекін має важелі тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба цими днями перебуває у Китаї. Головне питання, яке порушать обидві сторони, - питання миру в Україні.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

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