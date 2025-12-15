Рус
Огірки дешевшають, а мандарини дорожчають: скільки зараз коштують овочі та фрукти

Віталій Кірсанов
15 грудня 2025, 11:41
Вартість інших овочів борщового набору - буряка, моркви, цибулі - за тиждень не змінилася.
Скільки зараз коштують овочі та фрукти
Скільки зараз коштують овочі та фрукти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Білокачанна капуста подешевшала з 8-10 до 6-10 грн/кг.
  • Верхня стеля цін на апельсини опустилася зі 135 до 125 грн/кг.

Оптові ціни на овочі в Україні за останній тиждень змінювалися різноспрямовано. Так, огірки досягли піку своєї вартості і почали дешевшати. За тиждень ціна на них змінилася з 90-160 до 90-120 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Білокачанна капуста подешевшала з 8-10 до 6-10 грн/кг. Ще істотніше знизилася вартість пекінської капусти - з 22-25 до 16-20 грн/кг. А ось броколі, навпаки, значно додала в ціні - з 50-60 до 70-90 грн/кг.

Помідори в Україні почали продавати дорожче. Наразі їхня ціна становить 70-100 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше нижня межа цін на ці овочі була нижчою - 50-100 грн/кг.

Вартість решти овочів борщового набору - буряка, моркви, цибулі - за тиждень не змінилася. Ціна на картоплю становить 9-12 гривень за кілограм, як і раніше.

У фруктовому сегменті цінові коливання були ще менш суттєвими. Подорожчали мандарини - з 55-85 до 65-95 грн/кг і лимони - з 85-95 до 90-100 грн/кг. Верхня стеля цін на апельсини опустилася зі 135 до 125 грн/кг. Звузився діапазон цін на банани - з 52-70 до 58-65 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що може подешевшати перед святами

Голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко сказав, що ціни на вершкове масло в Україні не зростуть навіть попри тривалі щоденні обмеження світла.

За його словами, перед різдвяними святами вартість масла може знизитися через акційні знижки.

"Практично всі мають генерацію, щоб приймати молоко і охолоджувати його. Великі підприємства мають навіть когенерацію. Таким чином, підвищувати ціну нікуди", - наголосив він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, за рік білокачанна капуста на українському ринку подешевшала майже на 80%. Якщо в грудні 2024 року українським фермерам вдавалося активно підвищувати ціни, то цього сезону ситуація змінилася.

Напередодні новорічних свят в Україні спостерігається помітне підвищення попиту на тепличні помідори. Ціни на імпортні томати зросли.

Також в Україні зафіксовано нетипове для початку грудня зниження відпускних цін на тепличні огірки. Продавці були змушені піти на цей крок, оскільки попит різко впав.

Про джерело: EastFruit

EastFruit - це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

