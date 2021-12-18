Київ попросив у Вашингтона нове озброєння для захисту від РФ - CNN

Україна попросила у США системи протиповітряної оборони Patriot / Фото defence-ua.com

Україна просить США надати в рамках військової допомоги нове озброєння для захисту від Росії. Зокрема, мова йде про системи протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі, адміністрація президента США Джо Байдена поки що зважує, чи слід відправляти більше зброї українцям після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin і командних пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок першої допомоги, захищених радіостанцій, електроніки, медичного обладнання та інших боєприпасів.

"За словами людей, знайомих із запитами, українські офіційні особи також наполягають на придбанні у США систем ППО, таких як ракети земля-повітря Patriot", — пише видання.

При цьому радник з національної безпеки Джейк Салліван висловив стурбованість через те, що такі поставки можуть бути розцінені Росією як вкрай провокаційні.

Водночас Білий дім не виключив будь-якої військової допомоги Києву, крім розміщення американських військ в Україні.

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"У міру того, як ми використовуємо дипломатичні канали, ми будемо готуватися до всіх непередбачених обставин", — сказав Салліван.

CNN нагадує, що недавні супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, показують, що Росія зосередила війська й техніку всього в 30 милях (48 км) від кордону з Україною. На знімках видно, що в період з 7 вересня по 5 грудня кількість російської військової техніки в місті Солоті на південному заході Росії збільшилася.

Як повідомляв Главред, Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на 2022 рік на суму 778 млрд доларів - він передбачає виділення 300 млн доларів на надання військової допомоги Україні.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість відправити додаткове озброєння в Україну на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії. Штати збираються надати Україні нові протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони та ракети Stinger, а також гелікоптери Мі-17. Також в Україну можуть відправити військових радників.

читайте такожРезніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї УкраїніГлава комітету Сенату США у закордонних справах Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить за собою каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу Північний потік-2, великих фінансових установ, транзакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Також стало відомо, що в Сполучених Штатах Америки працюють над розробкою нового розширеного пакету військової допомоги Україні. Фінальне рішення про допомогу ухвалюватиме президент США Джо Байден.

Російські військові біля українського кордону та загроза вторгнення

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico. Були опублікувані статті, в яких йщлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх даних вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці та світу, про що Зеленському, за його словами, повідомив глава Білого дому Джо Байден.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, зараз біля українських кордонів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент щонайменше в 500-600 тисяч. Щоби наростити наступальні сили, Москві буде потрібно понад 24 години.

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