УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Київ попросив у Вашингтона нове озброєння для захисту від РФ - CNN

18 грудня 2021, 11:16

США не виключають будь-якої військової допомоги Києву, крім розміщення американських військ в Україні. Але у Байдена поки не вирішили, чи відправляти нову зброю.

озброєння
Україна попросила у США системи протиповітряної оборони Patriot / Фото defence-ua.com

Україна просить США надати в рамках військової допомоги нове озброєння для захисту від Росії. Зокрема, мова йде про системи протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі, адміністрація президента США Джо Байдена поки що зважує, чи слід відправляти більше зброї українцям після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin і командних пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок першої допомоги, захищених радіостанцій, електроніки, медичного обладнання та інших боєприпасів.

"За словами людей, знайомих із запитами, українські офіційні особи також наполягають на придбанні у США систем ППО, таких як ракети земля-повітря Patriot", — пише видання.

При цьому радник з національної безпеки Джейк Салліван висловив стурбованість через те, що такі поставки можуть бути розцінені Росією як вкрай провокаційні.

Водночас Білий дім не виключив будь-якої військової допомоги Києву, крім розміщення американських військ в Україні.

Реклама

"У міру того, як ми використовуємо дипломатичні канали, ми будемо готуватися до всіх непередбачених обставин", — сказав Салліван.

CNN нагадує, що недавні супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, показують, що Росія зосередила війська й техніку всього в 30 милях (48 км) від кордону з Україною. На знімках видно, що в період з 7 вересня по 5 грудня кількість російської військової техніки в місті Солоті на південному заході Росії збільшилася.

Як повідомляв Главред, Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на 2022 рік на суму 778 млрд доларів - він передбачає виділення 300 млн доларів на надання військової допомоги Україні.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість відправити додаткове озброєння в Україну на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії. Штати збираються надати Україні нові протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони та ракети Stinger, а також гелікоптери Мі-17. Також в Україну можуть відправити військових радників.

читайте такожРезніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї УкраїніГлава комітету Сенату США у закордонних справах Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить за собою каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу Північний потік-2, великих фінансових установ, транзакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Також стало відомо, що в Сполучених Штатах Америки працюють над розробкою нового розширеного пакету військової допомоги Україні. Фінальне рішення про допомогу ухвалюватиме президент США Джо Байден.

Російські військові біля українського кордону та загроза вторгнення

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico. Були опублікувані статті, в яких йщлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх даних вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці та світу, про що Зеленському, за його словами, повідомив глава Білого дому Джо Байден.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, зараз біля українських кордонів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент щонайменше в 500-600 тисяч. Щоби наростити наступальні сили, Москві буде потрібно понад 24 години.

Вам також може бути цікаво:

viber
новини США військова допомога вторгнення Росії військове вторгнення військова агресія РФ новини України Javelin
Зараз ви переглядаєте новину «Київ попросив у Вашингтона нове озброєння для захисту від РФ - CNN». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Онука Софії Ротару з нареченим-мільйонером показала зворушливі кадри з весілляОнука Софії Ротару з нареченим-мільйонером показала зворушливі кадри з весілля Гороскоп на 2022 рік для Скорпіона: щастя всього життя і непередбачувані повороти доліГороскоп на 2022 рік для Скорпіона: щастя всього життя і непередбачувані повороти долі Не варто зв'язуватися з ними: топ-3 знака зодіаку чоловіків, яких потрібно обходити стороноюНе варто зв'язуватися з ними: топ-3 знака зодіаку чоловіків, яких потрібно обходити стороною Як уберегти печінку від руйнування - відповідь нутриціологаЯк уберегти печінку від руйнування - відповідь нутриціолога "Куєк, зупинись!": Ані Лорак вийшла на сцену без трусиків у сукні з непристойним розрізом"Куєк, зупинись!": Ані Лорак вийшла на сцену без трусиків у сукні з непристойним розрізом
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
12:06

"Без інших країн": в РФ заявили, що обговорюватимуть "гарантії безпеки" тільки зі США

11:28

Летів на шаленій швидкості: у Києві водій розбив більше десятка авто і втікВідео

11:16

Київ попросив у Вашингтона нове озброєння для захисту від РФ - CNNВідео

11:11

Спалаху захворюваності "Омікроном" в Україні потрібно очікувати в лютому 2022 року – РНБОВідео

11:04

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаВідео

Реклама
10:11

Омікрон проник в Україну: виявлено перший випадок зараження новим COVID-штамом

09:26

В Україні під Новий рік 2022 подорожчають мандарини: скільки заплатимоВідео

09:20

Що подарувати чоловікові на Новий рік 2022 - класичні та оригінальні ідеї подарунківВідео

09:09

США розширять військову допомогу Збройним силам України – Білий дімВідео

08:46

Артур Логай розкрив подробиці свого першого сексуального досвідуВідео

08:30

Коронавірус в Україні 18 грудня: виявлено 7,5 тис. нових хворих і 288 смертей за добуВідео

08:29

У центрі Києва провалився асфальт – під ним виявили історичну пам’ятку

08:05

Гороскоп на 2022 рік для Стрільця: здійснення бажань і доленосна зустрічВідео

08:04

Вікторія Смеюха не встигла зловити пишні груди, що вислизнули з звабливого декольте

07:47

Косоворотка вбила тільняшку і хоче те саме зробити з вишиванкоюПогляд

07:43

Відмирали органи: чоловіка з рідкісним у світі ускладненням коронавірусу врятували на Львівщині

07:30

Гороскоп на сьогодні 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

07:10

Заклик Байдена до Путіна і тиск Москви на Київ: Росія стягує війська до кордонів УкраїниВідео

06:50

Астролог назвав знаки, на голову яких в 2022 році зваляться найсуворіші випробування

06:47

Ставка Путіна і поступки Заходу: у Росії назвали сценарій Москви після діалогу з БайденомВідео

Реклама
06:28

Ілюстрація "хотєлок" КремляПогляд

06:03

Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоФотоВідео

05:39

Легендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

05:28

Угода Байдена та Путіна і ризик капітуляції Заходу перед РФ: експерт закликав Україну до дійВідео

05:02

Україну заморозить арктичний холод: де і коли чекати холодригуВідео

04:38

Який продукт стає краще після довгого зберігання в холодильнику - дослідження

04:22

Слабкість Заходу чи криза в Україні: експерт пояснив, що може підштовхнути Росію до нападу

04:01

На українських АЗС впали ціни на бензин і ДПВідео

03:37

Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти капустуВідео

03:15

Місячний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Овнам - обман, Ракам - недруги, Козерогам - удача у всьомуВідео

02:45

Як швидко симптоми "Омікрону" проявляються після зараження, пояснили у ВООЗВідео

02:13

Ціни на товари злетять: українцям назвали причинуВідео

01:44

Вчені знайшли зв'язок між фізкультурою і уповільненим старінням

01:16

Чи потрібно пити вітаміни у пігулках - відповідь доктора КомаровськогоВідео

00:51

Прикмети на 18 грудня: що не можна робити в Савін день і як не потрапити в бідуВідео

17 грудня, п'ятниця
23:52

Втеча дубль 2: після сутички з ДБР Порошенко полетів "у теплі краї"Відео

23:31

"Укрзалізниця" ввела додаткові рейси: куди можна поїхати на новорічні святаВідео

23:30

США та Німеччина досягли угоди щодо ПП-2: доля труби Газпрому відтепер залежить від УкраїниВідео

23:17

На Львівщині обвалилася шахта: є жертви

22:52

У Вінниці головний приз у конкурсі для вакцинованих дістався синові судді: хлопець виграв ToyotaВідео

Реклама
22:39

У Байдена зробили заяву про неготовність Путіна до військового вторгнення в Україну

22:30

У Польщі хворіти не можна: український заробітчанин розповів про гіркий досвід лікуванняВідео

21:49

Головне - сало: Тищенко розповів, хто для нього справжній українецьВідео

21:39

Дві вимоги США щодо Донбассу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – BloombergВідео

21:20

У роботі ПриватБанку стався збій: клієнти втратили гроші

21:04

Відповідь за НАТО: Україна висунула Кремлю жорсткий ультиматумВідео

20:40

Злякався повістки: з'явилося відео, як Порошенко втік від ДБРВідео

20:37

Збреше, і оком не моргне: топ-4 найбільш брехливих знака зодіаку

20:30

Які продукти покращують роботу кишечника - відповідь вчених

20:19

Газова криза у Європі і постачання вугілля: Шмигаль зробив заяву про опалювальний сезон в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти