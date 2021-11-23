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США готуються озброїти Україну комплексами Stinger, Javelin і вертольотами - CNN

23 листопада 2021, 10:29
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Пентагон може передати Києву обладнання, яке закуповувалося для Афганістану.

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/ Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

У зв'язку з нарощуванням військ РФ у кордонів України адміістрація президента США Джо Байдена розглядає питання відправки Києву військових радників, обладнання та озброєння.

Як повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела, у зв'язку із загрозою нової військової операції Росії в січні-лютому 2022 року проти України, США почали готувати новий пакет допомоги.

Чим США планують озброїти Україну

Зокрема, мова йде про протитанкові ракети, ПТРК Javelin, а також міномети. Також в Україну можуть відправити військових радників.

Крім того, розглядається питання поставок комплексів Stinger. Також в адміністрації розглядають питання поставок в Україну вертольотів Мі-17, які були закуплені для Афганістану.

Пентагон зараз обмірковує, що робити з обладнанням, яке закуповувалося для Афганістану. Тому один з варіантів це поставити його українській стороні.

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Інші джерела видання висловлюють стурбованість тим, що поставка Stinger може бути розцінена Кремлем як серйозна ескалація конфлікту. Чиновники також розглядають питання додаткових жорстких санкцій, які обговорюються з союзниками на Заході.

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Довідка:

Stinger - це переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря", призначений для знищення низьколітучих літаків і вертольотів. Прийнята на озброєння США в 1981 році. Максимальна прицільна дальність 200-4500 метрів. Маса ПЗРК становить 14,3 кг.

Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки і низьколітких малошвидкісних цілей. Є першим серійним ПТРК третього покоління.

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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