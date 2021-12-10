Напад Росії на Україну і діалог з Путіним: Зеленський зробив заяву про обіцянку Байдена

Росія не піде на нову військову операцію проти України - Зеленський / Скріншот ТСН

Глава Білого дому Джо Байден сказав, що Росія не піде на подальшу ескалацію військового конфлікту з Україною. Про ціну компромісу щодо Донбасу мова не йшла, сторони обговорювали можливе створення ще одного перемовного формату з Москвою, але за участю США. Не виключено і формат прямих перемовин України та Росії, причому такий діалог підтримує Захід. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія запевнила США і весь світ у тому, що вона не збирається продовжувати ескалацію проти території України. Це не остаточний, але дуже важливий результат", - зазначив Зеленський у інтерв'ю ТСН.

читайте такожЗеленський назвав умову проведення референдуму щодо Донбасу та КримуЗа його словами, під час розмови з Байденом щодо компромісу з Донбасом мова не йшла. Однак сторони обговорювали можливе створення ще одного перемовного формату з Росією.

"Про компроміси ми не говорили. Ми говорили про те, що у нас може завдяки США з'явитися ще один майданчик перемовин з Російською Федерацією", - додав гарант.

Глава держави запевнив, що, незважаючи на пошук альтернативних перемовних форматів, Київ не збирається відмовлятися від нормандського формату і продовжуватиме розвивати цей процес.

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Більш того, він не виключає прямих перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним. Захід підтримує подібний варіант розвитку подій.

"Я не виключаю формат прямих перемовин з президентом РФ. Я бачу підтримку цього напрямку і з боку наших європейських партнерів, і з боку США", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини Зеленського та Байдена

У четвер, 9 грудня, український гарант Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з главою Білого дому Джо Байденом. Президент США розповів Зеленському, про що розмовляв з господарем Кремля Володимиром Путіним. Також сторони обговорили проблему вирішення конфлікту на Донбасі.

На Банковій уточнили, що Зеленський заявив Байдену про наявність у України ініціатив про відновлення мирного процесу щодо Донбасу. Українська сторона готова обговорювати питання в різних форматах.

Байден на перемовинах з Путіним підтримав Україну

Президент Штатів Джо Байден під час перемовин з Путіним заявив про стурбованість Вашингтона у зв'язку з маневрами російських військ біля кордонів української держави. Він заявив, що якщо Росія здійснить військове вторгнення в Україну, США застосують санкції та інші заходи протидії.

Байден підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і закликав до врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом.