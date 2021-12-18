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США розширять військову допомогу Збройним силам України – Білий дім

18 грудня 2021, 09:09

У Вашингтоні підтвердили, що ведеться робота над розробкою відповідного пакету.

украинские военные
США працюють над розширенням військової допомоги Україні / Минобороны Украины

У Сполучених Штатах Америки працюють над розробкою нового розширеного пакету військової допомоги Україні. Фінальне рішення про допомогу ухвалить президент США Джо Байден.

Те, що у Вашингтоні готуються розширити військову допомогу, підтвердив помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу у Раді з міжнародних відносин у п’ятницю, 17 грудня, пише ZN.UA.

"Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", – сказав Салліван.

Також він наголосив, що США продовжують допомагати Україні на постійній основі.

Салліван нагадав, що лише минулого тижня Україна отримала ще один пакет із цією допомогою.

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Військова допомога Україні від США

Голова МЗС України Дмитро Кулеба раніше озвучив три основні напрямки військової допомоги США в протистоянні з Росією.

За словами міністра, цими напрямками є:

  • зброя,
  • розвідувальна інформація
  • економічні санкції проти Москви.

Міністр додав, що головна допомога США у протидії агресії Росії – економічні санкції проти Москви.

читайте такожУ Байдена зробили заяву про неготовність Путіна до військового вторгнення в УкраїнуРаніше повідомлялося, що Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму 778 млрд доларів – він передбачає виділення 300 млн доларів на надання військової допомоги Україні.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість відправити додаткове озброєння в Україну на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії. Штати збираються надати Україні нові протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони і ракети Stinger, а також вертольоти Мі-17.

Російські військові біля українського кордону

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року – американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Проте Київ буде готовий до такого розвитку подій, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, наразі біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

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