Росія атакувала міжнародний пункт пропуску на кордоні з Румунією – деталі

Міжнародний пункт пропуску тимчасово призупиняє роботу.

Удар по пункту пропуску / колаж: Главред, фото: t.me/UkraineCustoms

Коротко:

В ночі росіяни атакували Одеську область

Під удар потрапив міжнародний пункт пропуску "Орлівка"

Також зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення

В ніч на 22 листопада країна-агресор Росія атакувала Одещину. Ударні безпілотники поцілили у міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Про це повідомили в Державній митній службі України.

"У ніч на 22 листопада ворожими обстрілами ударних дронів пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка"", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відомо, що через ворожі удари міжнародний пункт пропуску тимчасово призупиняє роботу.

"Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", - додали у митній службі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що вночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини.

За його словами, попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення.

"Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілів", - написав він.

Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога.

Водночас, в ДСНС повідомили, що в Одеській області в результаті влучання виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

"Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель, а також 11 вантажних автомобілів. За попередніми даними, постраждали двоє людей", - сказали рятувальники.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив, що ​​російські удари по українській енергетиці на четвертому році війни стають все більш руйнівними.

"Росія, на жаль, зможе продовжувати удари — частину засобів атаки наші Сили оборони знищуватимуть, але повністю надійно захистити все, що залишилося, навряд чи вдасться", - вважає він.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 листопада країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами. Ворог скерував безпілотники на цивільні об'єкти Дніпропетровської області та міста Одеса.

19 листопада російські окупанти безжально вдарили ракетами по Тернополю. Ракети влучили просто в житлові багатоповерхові будинки, зруйнувавши багато квартир і забравши життя родин.

Крім того, росіяни в ніч з 18 на 19 листопада масовано атакували Харків дронами. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у місті пролунала серія вибухів.

