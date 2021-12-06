Україна в оточенні 175 тисяч військових РФ: у Міноборони оголосили про готовність Києва до сценарію

У Києві готові до підвищеної концентрації військ Росії біля кордонів України - Резніков / УНІАН

Існує ймовірність, за якої Росія посилить концентрацію військ біля кордонів України. Чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ готовий до такого сценарію розвитку подій. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У ефірі естонського телеканалу ERR він розповів про те, що якщо тенденція до нарощування російських військ біля кордонів України продовжиться, то очікується ситуація, за якої кількість підрозділів противника збільшиться до 175 тисяч. Київ до подібного розвитку подій вже готовий.

читайте такожПутін вибухнув ультиматумом Україні щодо військ Росії біля кордонів і пригрозив "ударом у відповідь"За його словами, сьогодні оборонне відомство фіксує 94 тисячі військових РФ біля українських кордонів.

"Якщо ця тенденція збережеться, то їх незабаром буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 тисяч осіб. Можливість такого нарощування дійсно є, але ми готові і для нас немає жодних несподіванок", - підкреслив глава Міноборони Олексій Резніков.

Раніше журналісти The Washington Post повідомили про те, що в розпорядженні редакції з'явився документ американської розвідки з супутниковими фотографіями, на яких зафіксована концентрація 70 тисяч російських військових на трьох напрямках неподалік від кордонів України і в окупованому Криму. Згідно з цими даними, в прикордонних з українською державою районах розгорнуто 50 бойових тактичних груп, танки і артилерія.

Реклама

При цьому також вказується, що Росія може піти на військовий сценарій проти України за участю 175 000 військових.

Війська Росії біля кордонів України

Журналісти американських видань The Washington Post і Politico наприкінці жовтня опублікували матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. Вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військових підрозділів.

Посол у Німеччині Андрій Мельник казав, що у Києві стурбовані ситуацією з військами РФ біля кордонів України. За його словами, фіксується такий же рівень небезпеки, як і у 2014 році, коли росіяни окупували Крим і Донбас.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що маневри військ Росії біля кордонів України пов'язані з, мовляв, загрозою НАТО біля російських кордонів. У зв'язку з нібито такою ситуацією Москва наполягала на перемовинах Путіна з президентом США Байденом.

У Білому домі оголосили про те, що перемовини президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним відбудуться 7 грудня. Під час діалогу Байден підтвердить підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Спікер Кремля Пєсков також казав, що Київ може отримати гарантії безпеки від Москви. Однак для цього має відбутися реалізація Мінських угод щодо Донбасу.

Журналісти Reuters опитали експертів країн Заходу і Росії, після чого прийшли до висновку про те, що Росія навряд чи зважиться на військове вторгнення в Україну. Швидше за все, Москва намагається показати "червоні лінії" щодо української держави.