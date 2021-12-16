Україна в оточенні 500-600 тисяч військових РФ: Данілов назвав план наступу Кремля

Росії знадобиться більше 24 годин, щоб сконцентрувати біля кордонів військове угруповання для нападу на Україну - Данілов / УНІАН

Росія після перемовин президента Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена не здійснювала дій, спрямованих на скорочення чисельності військ біля кордонів України. Наразі біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

читайте такожПотужний сигнал Україні і нарада з Москвою: в НАТО оголосили про новий план безпеки ЗаходуУ інтерв'ю Reuters він розповів про те, що діалог Байдена та Путіна не призвів до зниження концентрації російських військових підрозділів біля кордонів України. Кількість військ, навпаки, збільшилася, але не настільки критично, щоб можна було кзаати про реалізацію наступальної операції.

"Було деяке (збільшення чисельності військового угруповання), але не настільки критично, щоб ми могли сказати: ось воно, це (вторгнення) відбудеться зараз", - зазначив чиновник.

За його словами, наразі чисельність військових РФ біля кордонів України становить 92 тисячі осіб. Втім, для реалізації сценарію з наступу знадобиться не менше 500-600 тисяч військових.

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Також Данілов підкреслив, що Росія в будь-який момент може стрімко збільшити кількість військ на російсько-українському кордоні. Щоб підвести необхідну для атаки кількість військових, Москві знадобиться більше 24 годин.

Війська РФ біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico восени повідомили про стягування Росією військ до українських кордонів. В якості підтвердження своїх відомостей журналісти надали супутникові знімки передислокації російських військових підрозділів.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ стягнула до кордонів української держави 94 тисячі військових. За його словами, число військового контингенту може зрости і до 175 тисяч, проте у Києві готові до реалізації такого сценарію.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що пересування військ Росії біля кордонів України пов'язані з нібито загрозою НАТО російським рубежам. У зв'язку з цим у Москві вимагали проведення зустрічі Путіна і президента США Байдена.

Перемовини Байдена і Путіна відбулися 7 грудня. За підсумками дискусії в Білому домі зробили заяву про те, що Байден підтримав Україну, засудив російські маневри з військами біля українських кордонів і відмовився гарантувати Москві невступ Києва до НАТО.

Президент Володимир Зеленський відкинув можливість відмови Києва від інтеграції до НАТО в обмін на відведення військ Росії від українських кордонів. За його словами, Україна не вірить обіцянкам і гарантіям Москви, які неодноразово порушувалися.

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