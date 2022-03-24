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Як закінчиться війна Росії проти України: в NYT назвали 4 варіанти розвитку подій

24 березня 2022, 21:31

Якщо військові дії продовжуватимуть просуватися на захід, є ризик, що заблукала російська ракета може приземлитися в якійсь з країн НАТО.

В NYT назвали 4 варіанти розвитку війни в Україні і її закінчення/ Макс Левин

Російське вторгнення в Україну зараз фактично загальмувалося, Путін не досяг жодної з цілей, які ставив перед собою. Проте такий розвиток подій може призвести до того, що очільник Кремля ухвалить рішення посилити бомбардування українських міст.

Журналіст Спенсер Бокат-Лінделл у статті для видання The New York Times описав чотири найбільш реалістичні варіанти розвитку війни в Україні та її закінчення, пише ТСН.

Опираючись на прогнози західних експертів, журналіст стверджує, що у трьох з чотирьох випадків ситуація передбачатиме дипломатичне втручання у тому чи іншому вигляді.

Варіант 1. Є ймовірність швидкого успіху перемовин між Україною та РФ

Західні експерти переконані, що обидві сторони мають умови, якими не збираються поступатися. Так, Україна ніколи не погодиться на угоду, яка передбачатиме відмову від контролю над Києвом, а РФ швидше за все не захоче погоджуватися на домовленість, яка залишить для України відкритими двері для членства у НАТО.

При цьому багато експертів заявляють, що не бачать з боку Росії зусиль щодо припинення війни. Проте великі втрати в російському війську і неуспішність самого вторгнення змусили РФ пом'якшити свої вимоги до України. Тому експерти зазначають, що через декілька тижнів може настати момент, коли буде більше можливостей для переговорів.

Варіант 2. Війна може затягнутися і бути виснажливою

Росія захоче підійти до переговорів із сильнішими позиціями. Тому вона може застосувати план Б: посилити бомбардування населених пунктів в Україні і спровокувати цим ще більший потік біженців за кордон – до Польщі, Угорщини та Західної Європи. Таким чином РФ хоче натиснути на інші держави, щоб вони у свою чергу чинили тиск на президента України Володимира Зеленського і схилили його погодитися на будь-які запропоновані Росією умови.

Проте західні експерти прогнозують, що за таких умов підтримка України з боку Заходу лише посилиться. І в такому разі конфлікт стане затяжним, а його наслідки буде важко передбачити. А Росія при цьому знову ставитиме перед собою ціль замінити український уряд на маріонетковий.

Варіант 3. Активна роль Китаю

Раніше у США заявили, що Росія звернулася до Китаю за військовою та економічною допомогою. Проте президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив лідера КНР Сі Цзіньпіна, що будь-яка надана для РФ допомога матиме наслідки.

За словами експертів, Китай важливіший для економіки США, ніж Росія. РФ була відносно незначущою для західної економіки, що полегшило введення проти неї санкцій, чого не можна сказати про Китай, який домінує у постачанні багатьох товарів – від електроприладів до сонячних батарей.

Проте ця залежність є двосторонньою. Тому Пекін боїться надавати допомогу Росії, адже ризикує відштовхнути від себе інші держави.

Через це деякі експерти вважають, що Китай може втрутитися, щоб покласти край війні Росії проти України.

Варіант 4. Якщо Путін захопить Україну, він може не зупинитися на цьому

Якщо Путіну якимось чином вдасться захопити Україну, він на цьому може не зупинитися, вважають західні експерти. Після цього він може рушити на інші держави, що може призвести до прямої конфронтації з НАТО – навмисно чи випадково. А, як раніше заявляв Джо Байден, напад на одну з країн НАТО означатиме початок третьої світової війни. При цьому зростає й ризик використання ядерної зброї.

Раніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловлював думку, що хід війни Росії проти України вирішиться у найближчі 15 днів. Росія зараз не хоче ні про що домовлятися, вона кидає всі сили на окупацію територій та спробу відрізати Україну від моря.

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