Хід війни в Україні вирішиться у найближчі 15 днів – Боррель/ Reuters

Хід війни Росії проти України вирішиться у найближчі 15 днів, вважає голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Країна-агресорка Росія поки що не зацікавлена про щось домовлятися у межах перемовин, адже вона ще не досягнула своїх цілей. Таку думку Боррель висловив в інтерв'ю телеканалу TVE, пише Reuters.

РФ зараз сконцентрована на тому, щоб окупувати більше територій, і однією з її цілей є відрізати Україну від моря.

"Зараз Росія не хоче сидіти і про щось домовлятися: вона хоче лише окупувати територію. Вона хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що Євросоюз і його союзники і далі надаватимуть Україні військову підтримку. Також голова європейської дипломатії додав, що опір, який чинить українська армія вторгненню РФ, увійде в історію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 березня під час виступу на саміті НАТО наголосив: Альянс має розуміти, що Україна зараз перебуває у "сірій зоні" між Заходом і Росією. Наша держава уже рівно місяць героїчно протистоїть російському вторгненню, і її безкарно руйнують на очах всього світу.

Зеленський закликав НАТО надати Україні літаки і танки, щоб вона могла ефективніше себе захищати від Росії. Він наголосив, що нашій державі потрібна військова допомога без обмежень, оскільки РФ застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

Також раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним, проте не має наміру виконувати російські ультиматуми.

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