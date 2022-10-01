Як вплине на хід війни можливе застосування Росією ядерної зброї: відповідь експерта

Михайло Гончар: чи наважиться РФ застосувати ядерну зброю/ Фото УНІАН, Reuters

В Україні триває тільки гарячий фронт війни, і Росія не приховувала того, що її метою є знищення України і відкат до кордонів 1997 року.

В інтерв'ю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар зазначив, що Росії це потрібно, щоб "знову повернути під свій вплив країни колишнього Варшавського договору і Ради Економічної Взаємодопомоги, тобто країни від Польщі до Болгарії, які є членами НАТО та ЄС".

"Тут проблема полягає в тому, що війна триває в Європі - це те, чого до кінця не усвідомлюють ні в США, ні в самій Європі. В Україні - тільки гарячий фронт цієї війни, і Росія не приховувала того, що її метою є не тільки знищення України, але і відкат НАТО до кордонів 1997 року", - зазначив експерт.

"Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний справедливо зауважив, що якщо 300 тисяч мобілізованих попруть, ми все одно їх усіх вб'ємо, але для цього потрібні сили і засоби. У цьому плані для нас важливо вчасно отримати ці кошти. Як я вже говорив, стратегічні ядерні сили застосовувати проти України Росія не буде, вони призначені для іншого, але і тактична ядерна зброя є різна. Одна справа-ядерний боєзаряд до міномету "Тюльпан" в 2 кілотонни і інше - боєголовка" Іскандера " в 50 кілотонн, а це більше, ніж Хіросіма і Нагасакі разом узяті. Однак ситуація досить показова", - звернув увагу військовий експерт.

Також Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі мають йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

"Я розумію, що російським військовим скажуть й вони підуть, але це не означатиме, що після удару для РФ буде відкритий простір для стратегічного наступу. Бо застосуванням тактичного ядерного заряду можна досягти лише тактичної переваги (саме тому цю зброю і називають тактичною). Тому це, скоріше, засіб залякування, який спрямований не стільки на ЗСУ, скільки на політичне керівництво держави. І якщо українське керівництво в лютому 2022 року, всупереч рекомендаціям західних партнерів, не втекло із Києва і тримає удар, то і тут на Росію нічого іншого не очікує. Тим більше, що втрачати нам нічого, тому що росіяни хочуть нас убити на нашій же території", - підсумував він.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасніші, аніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ має тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що наразі Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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