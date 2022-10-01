УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Як вплине на хід війни можливе застосування Росією ядерної зброї: відповідь експерта

1 жовтня 2022, 20:02

Ядерний шантаж Росії - це, швидше за все, засіб залякування.

Михайло Гончар, ядерна зброя
Михайло Гончар: чи наважиться РФ застосувати ядерну зброю/ Фото УНІАН, Reuters

В Україні триває тільки гарячий фронт війни, і Росія не приховувала того, що її метою є знищення України і відкат до кордонів 1997 року.

В інтерв'ю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар зазначив, що Росії це потрібно, щоб "знову повернути під свій вплив країни колишнього Варшавського договору і Ради Економічної Взаємодопомоги, тобто країни від Польщі до Болгарії, які є членами НАТО та ЄС".

"Тут проблема полягає в тому, що війна триває в Європі - це те, чого до кінця не усвідомлюють ні в США, ні в самій Європі. В Україні - тільки гарячий фронт цієї війни, і Росія не приховувала того, що її метою є не тільки знищення України, але і відкат НАТО до кордонів 1997 року", - зазначив експерт.

"Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний справедливо зауважив, що якщо 300 тисяч мобілізованих попруть, ми все одно їх усіх вб'ємо, але для цього потрібні сили і засоби. У цьому плані для нас важливо вчасно отримати ці кошти. Як я вже говорив, стратегічні ядерні сили застосовувати проти України Росія не буде, вони призначені для іншого, але і тактична ядерна зброя є різна. Одна справа-ядерний боєзаряд до міномету "Тюльпан" в 2 кілотонни і інше - боєголовка" Іскандера " в 50 кілотонн, а це більше, ніж Хіросіма і Нагасакі разом узяті. Однак ситуація досить показова", - звернув увагу військовий експерт.

Також Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі мають йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

"Я розумію, що російським військовим скажуть й вони підуть, але це не означатиме, що після удару для РФ буде відкритий простір для стратегічного наступу. Бо застосуванням тактичного ядерного заряду можна досягти лише тактичної переваги (саме тому цю зброю і називають тактичною). Тому це, скоріше, засіб залякування, який спрямований не стільки на ЗСУ, скільки на політичне керівництво держави. І якщо українське керівництво в лютому 2022 року, всупереч рекомендаціям західних партнерів, не втекло із Києва і тримає удар, то і тут на Росію нічого іншого не очікує. Тим більше, що втрачати нам нічого, тому що росіяни хочуть нас убити на нашій же території", - підсумував він.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасніші, аніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ має тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що наразі Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

Читайте також

війна в Україні військова агресія РФ Михайло Гончар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:53

У Лимані окупанти передислокувалися в пакети або в полон - Міноборони

20:52

Потужний удар ЗСУ: на Луганщині десятки окупантів "перемололи" разом з технікоюВідео

20:22

"Загальна брехня": генерали РФ істерять і собачаться через втрату ЛимануВідео

20:19

Кулеба сміливо відповів скептикам щодо механізму вступу України до НАТО

20:10

Прикмети на 3 жовтня: які 2 речі категорично заборонено робити, щоб в будинок біду не принестиВідео

Реклама
20:02

Як вплине на хід війни можливе застосування Росією ядерної зброї: відповідь експертаВідео

19:43

Під 100 тисяч убитих і зниклих безвісти: з'явився інсайд про реальні втрати РФВідео

19:15

Командування у них дійсно - фуфлоПогляд

19:09

ЗСУ потрібніші: Франція замість Данії поставить Україні партію потужних САУ CaesarВідео

19:00

"Еліта його ненавидить": опозиціонер повідомив про передумови для замаху на Путіна

19:00

Яворівський полігон, вихід на Крим і Полісся: Золотарьов назвав цілі РФ для удару ядерною зброєю

18:45

Як зробити так, щоб дитина сама робила уроки: головні правила для батьківВідео

18:43

ЗСУ потрібно зайти в Донецьк та Херсон, щоб зупинити "референдуми" Путіна – експертВідео

18:34

Загроза ядерного удару: навіщо приймати йодид калію та в яких дозах

18:16

Потужні вибухи та детонація: на військовому аеродромі РФ в Криму нова "бавовна"ФотоВідео

17:46

"Зломили дуже потужну оборону": у ЗСУ заявили, що Лиман відкриває шлях до звільнення ДонбасуВідео

17:45

"Розжалувати нездара": Кадиров оскаженів та влаштував розбірки з генералом через втрату ЛимануВідео

17:20

Росіяни вбили вагітну і 13 дітей: шокувальні деталі розстрілу колони під Куп'янськомФотоВідео

16:50

"У місті йдуть бої": у ЗСУ розкрили подробиці звільнення ЛимануВідео

16:43

Росія повторить долю СРСР, а Україна захопить її території - СоскінВідео

Реклама
16:36

З мікрохвильовкою і без неї: як швидко розморозити м'ясо

16:06

Гороскоп на жовтень-2022: загроза ядерного удару по Україні і нові чудеса ЗСУВідео

16:03

Кіркоров тужить: у співака велике горе

16:03

Велика смута або військовий розгром: експерт назвав дві причини для відсторонення Путіна

15:59

Лиман в оточенні: опубліковано відео втечі окупантів з "котла"Відео

15:48

Пугачова продає свій легендарний будинок: названо ціну

15:27

"Танцюристи на кістках": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФВідео

15:17

Є нюанс: у Міноборони Німеччини відреагували на намір України швидко вступити в НАТОВідео

15:09

Путін - нелюдь, жодних перемовин з ним після анексії територій України не буде – ДаніловВідео

14:34

Під Куп'янськом окупанти розстріляли автоколону: знайдено тіла 20 загиблих, серед них дітиФотоВідео

14:30

Війна триватиме до 2032 року, вона перенесеться на територію Росії і стане глобальною - СоскінВідео

14:22

На війні в Україні ліквідували майора армії РФ

14:08

Коли свято бабусь та дідусів в Україні у 2022 році та інші свята сім'їВідео

14:06

"Посилиться ракетний терор": Золотарьов розповів, як Росія буде примушувати Україну до переговорів

13:47

Не божевільні, а генії: навіщо люди кладуть в холодильник джинси, колготки та навіть взуття

13:38

Захисники України підняли на околицях Лимана синьо-жовтий прапорВідео

13:18

ЗСУ показали кадри з Лимана - окупантам пропонують здатися в полонВідео

13:05

Путін не готовий натиснути ядерну кнопку, але може змінити позицію за двох умов - ISWВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 жовтня 2022: Дівам - розставання, Терезам - труднощі, Водоліям - борги

12:58

У листопаді Росія знову може напасти з боку Білорусі - Золотарьов

Реклама
12:53

"Вони розуміють, що реакція на їхні дії буде": експерт пояснив у чому сенс "ядерних лякалок" Кремля

12:40

Гороскоп на жовтень 2022 для Стрільців: місяць буде дуже прибутковим - коли чекати грошейВідео

12:14

Росію в січні-лютому 2023 року чекають бунти і побоїща, почнеться Армагеддон - СоскінВідео

12:11

У ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лимана, окупанти оточеніВідео

11:47

"РФ робила б це тихо і без шуму": чи завдасть Росія ядерного удару - прогноз експерта

11:36

Залишився маленький син: в Україні ліквідували молодого окупанта з Татарстану

11:32

Понад 5 тисяч військових РФ в оточенні біля Лиману: ЗСУ перекрили ворогу шляхи відходу – ГайдайВідео

11:25

Прикмети на 2 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб привернути неймовірний успіх і здоров'яВідео

11:24

Треба перебити негатив: експерт розповів, як Росія використовує анексію територій України

11:22

"Хотіли вбити якомога більше людей": у МВС розкрили деталі удару по колоні цивільних у ЗапоріжжіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти