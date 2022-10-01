Яворівський полігон, вихід на Крим і Полісся: Золотарьов назвав цілі РФ для удару ядерною зброєю

Ризик удару РФ тактичною ядерною зброєю доволі високий - Андрій Золотарьов / колаж УНІАН, Getty Images

У Росії може бути кілька цілей для нанесення ядерного удару по Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру" Третій сектор " Андрій Золотарьов.

"У нульові один російський письменник в операції "Механічний апельсин", де він розписував війну Росії з Україною, писав про ядерний вибух над Поліссям. Мовляв там малозаселена територія, масових жертв не буде, але електромагнітний імпульс здатний "покласти" всю електроніку в околицях. Є Яворівський полігон, є південь Херсонської області", - пояснив експерт.

За його словами, до тактичного ядерного удару Путіна може спонукати чергова військова поразка.

"Припустимо, якщо ЗСУ скинуть Російський плацдарм на правому березі Дніпра і створиться загроза виходу на кримські перешийки. Тоді ризик застосування тактичної ядерної зброї стане цілком реальним. Поки це, скоріше, загроза, хоча всі звернули увагу на те, що і Медведєв, і Путін говорили: "Ні, це не блеф". Але ось цю конструкцію політтехнологи, які займалися спічрайтингом, прекрасно знають - все рівно навпаки", - зазначив Золотарьов.

Раніше Главред писав, що ядерний шантаж Кремля, ймовірно, має на меті залякати Україну і країни Заходу. Якби Росія дійсно хотіла завдати ядерного удару по Україні, то робила б це "тихо і без шуму". Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

У той же час, за даними Financial Times, до погроз і шантажу ядерною зброєю президента Росії Володимира Путіна у всьому світі ставляться серйозно. Зокрема, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо Путін зробить ядерний удар по території України.

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