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Путін не готовий натиснути ядерну кнопку, але може змінити позицію за двох умов - ISW

1 жовтня 2022, 13:05

Путін намагається налякати Захід, щоб добитися від України перемовин щодо припинення вогню, вважають аналітики.

Володимир Путін, ядерна зброя, ядерна загроза, ядерний удар
Плани Путіна з відновлення військ і стримування тиску Заходу приречені на провал - аналітики / ua.depositphotos.com, УНІАН

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін, ймовірно, не готовий до застосування ядерної зброї. Однак позиція глави Кремля може змінитися в тому випадку, якщо він подумає, що такий крок не призведе до військового втручання Заходу і посприяє змінам на війні проти України. Путін намагається налякати західний світ, щоб добитися від Києва перемовин і отримати час на переозброєння. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Як вважають в ISW, кремлівський керівник в рамках своїх ядерних загроз не озвучив чогось нового. Перетин Україною так званих "червоних ліній" Москви раніше не призводив до вкрай радикальних кроків з боку агресора.

"Його останні загрози не є принципово новими і не свідчать про швидку підготовку до застосування ядерної зброї. Перетин противником встановлених Путіним "червоних ліній" в Україні досі не призводив до загрози застосування ядерної зброї", - зазначили аналітики.

Зокрема, вони припускають, що Путін піде на застосування ядерної зброї в тому випадку, якщо дійде до висновків, згідно з якими агресивний крок не призведе до прямого втручання Заходу у війну з Україною і посприяє зміні ситуації на полі бою на користь Москви.

Крім того, заяви представників Росії про перемовини вказують на слабкість позицій Путіна, який шукає можливості для відновлення військової сили. Його плани приречені на провал.

"Незрозуміло, якими індикаторами Путін буде керуватися, оцінюючи успіх двох своїх головних зусиль з порятунку ситуації в Україні, а саме: відновлення власних сил і спроби зламати рішучість Заходу за допомогою економічного тиску. І в тому, і в іншому він, швидше за все, зазнає невдачі, але Путіну може знадобитися більше часу, щоб побачити її наслідки, перш ніж ухвалити рішення про те, що робити далі", - вважають експерти.

Також в американському Інституті вивчення війни підкреслили, що якщо Путін посміє завдати ядерного удару, він понесе серйозні втрати, оскільки країни західного світу дадуть відповідь.

Погрози Путіна застосуванням ядерної зброї

Глава Кремля Володимир Путін за останній час двічі погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Зокрема, керівник держави-агресорки говорив про це 21 вересня, коли оголосив мобілізацію, і 30 вересня, коли оголосив про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти у війні ядерну зброю. Але водночас подібного сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок стане ближче до застосування ядерної зброї, світ миттєво на це відповість. Тоді Росію в короткостроковій перспективі чекає крах. І Путіна про це вже попередили.

Дивіться відео ТСН - Захід приводить свою ядерну зброю у стан повної бойової готовності

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ядерна зброя Володимир Путін війна Росії та України
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