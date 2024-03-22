Через ракетну атаку РФ Запорізька АЕС на межі блекауту - Енергоатом

Ситуація на ЗАЕС вкрай небезпечна та загрожує настанням аварійної ситуації.

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Запорізька АЕС - на межі блекауту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Під час масштабної ракетної атаки на Україну 22 березня о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом у Telegram.

Найбільша в Європі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна".

Українські енергетики нещодавно відремонтували відповідну лінію, яка впродовж тривалого часу була непрацездатною через пошкодження, спричинені черговим російським обстрілом.

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"Така ситуація вкрай небезпечна та загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія зв'язку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є серйозним порушенням умов безпечної експлуатації станції", - сказав голова Енергоатому Петро Котін.

За його словами, Запорізька АЕС повинна "негайно" перейти під повний контроль України, її законного оператора - Енергоатома, а РФ повинна вивести зі станції своїх військових і військову техніку.

В Енергоатомі нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів і один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їхньої відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Ракетний удар по Україні 22 березня

Усі подробиці ракетного удару по Україні 22 березня читайте в матеріалі: РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо.

Уранці 22 березня під час масованого обстрілу України російські окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів.

Під удар російських ракет потрапила і ДніпроГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що на станції спалахнула пожежа. Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 22 березня російська ракета влучила в тролейбус із людьми.

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