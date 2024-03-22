РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю: атаковано об'єкт інфраструктури та будинки

Окупанти понад годину атакують Запоріжжя. За попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено.

https://glavred.net/ukraine/raketnyy-udar-po-zaporozhyu-rf-atakovala-obekt-infrastruktury-i-zhilye-doma-10552073.html Посилання скопійоване

РФ завдала по Запоріжжю 12 ракетних ударів / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Вранці 22 березня під час масованого обстрілу України російські окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, під удар потрапили об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки.

"Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав він.

відео дня

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв о 6:13 уточнив у Telegram, що вже понад годину окупанти атакують Запоріжжя.

За попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено.

"На жаль, є постраждалі. Інформація про стан тяжкості людей уточнюється", - ідеться в повідомленні.

Тим часом патрульна поліція Запорізької області заявила у Facebook, що рух автодорожнім переїздом дамби Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

"Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Сергія. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна - вул. Січі - вул. Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування маршруту. Слідкуйте за оновленням інформації про відновлення руху", - заявили в поліції.

Станом на 06:33 росіяни завдали вже 12 ракетних ударів по Запоріжжю.

"Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено. Є поранені, кількість постраждалих уточнюється", - написав він у Telegram.

Наслідки атаки на Запоріжжя / t.me/ivan_fedorov_zp

Ракетний удар по Україні 22 березня

У п'ятницю, 22 березня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - російські окупанти влаштували ракетний обстріл. Російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети із Каспійського регіону. Крім того, повідомлялося про зліт літаків МіГ-31К, носіїв ракет "Кинжал".

У низці міст України вже пролунали вибухи. Зокрема, голосно було у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Вінницькій області.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував масований ракетний обстріл України.

"Терористи згадали торішню тактику і продовжують війну з цивільними. Нам потрібно більше ППО/ПРО. І в короткі терміни. Світ не повинен просто спостерігати", - написав він у Telegram.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу у різних галузях. За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику останнім часом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред