'Частину можуть підірвати': Буданов розкрив ймовірний сценарій теракту на ЗАЕС

Ситуація навколо Запорізької атомної станції залишається незмінно напруженою.

https://glavred.net/ukraine/chastinu-stanciji-mozhut-pidirvati-budanov-rozkriv-ymovirniy-scenariy-teraktu-na-zaes-10482124.html Посилання скопійоване

Буданов розповів про готовність росіян до підриву Запорізької АЕС. / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Країна-агресорка Росія із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Таку заяву він зробив в інтерв'ю The War Zone.

"Частину станції, якщо буде прийняте рішення, найімовірніше, підірвуть. Є штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі", - зазначив керівник ГУР.

відео дня

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що аварія на ЗАЕС реальна - Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач. Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС. За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС. Заяву очільника України прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Слова Зеленського він назвав брехнею.

Більше важливих новин: