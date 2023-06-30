Підрив Запорізької АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї - Данілов

Українська влада робить все можливе і неможливе, щоб теракту на ЗАЕС не сталося, підкреслив секретар РНБО.

https://glavred.net/ukraine/pidriv-zaporizkoji-aes-bude-vvazhatisya-zastosuvannyam-yadernoji-zbroji-danilov-10482247.html Посилання скопійоване

Данілов заявив, що підрив Запорізької АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, УНІАН

Сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Сам факт, якщо ці терористи здійснюють такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами, що це застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Тому будемо дуже ретельно спостерігати – якщо, не дай Боже, це станеться – яка буде реакція світу на ці події", - сказав Данілов.

Як підкреслив секретар РНБО, реакція міжнародної спільноти на підрив Каховської ГЕС була неналежною й слабкою. Він наголосив, що українська влада робить все можливе і неможливе, щоб цього теракту не сталося. Також проводяться великі навчання та підготовка рятувальних служб. Але ЗАЕС перебуває в руках терористів, і зупинити їх складно.

відео дня

За словами Данілова, дехто з західних партнерів зараз пояснює країні-агресорці Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть "абсолютно катастрофічними для РФ".

Секретар РНБО відзначив, що зараз складно оцінити ймовірність теракту на Запорізькій АЕС, адже її контролюють росіяни, які діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти.

Секретар РНБО додав, що після інформації про ймовірний теракт в Україні провели "велике навчання" і була "ще одна підготовка".

"У нас є наші протоколи, наші плани, в який спосіб ми маємо діяти. Зараз відбулося велике навчання, ще відбулася одна підготовка, якщо станеться цей терористичний акт з боку Російської Федерації", - розповів Данілов.

Загроза підриву Росією ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський 22 червня сказав, що країна-окупант Росія вивчає можливість реалізації сценарію теракту на Запорізькій атомній електростанції. За словами Зеленського, інформацію вже передано державам-партнерам. Світ повинен не допустити катастрофи.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія затвердила план можливого підриву Запорізької АЕС. На думку глави військової розвідки, у разі наказу з Кремля виконавці його швидко реалізують.

30 червня в ГУР розповіли, що фахівці і окупанти РФ стали поступово залишати Запорізьку АЕС. Тим, хто підписав контракти з Росатомом, загарбники рекомендували до 5 липня виїхати до окупованого Криму. В Енергодарі стало менше ворожих військових патрулів.

Як зазначив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін, якщо окупанти країни-агресорки Росії ризикнуть здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, Україна дізнається про катастрофу тільки за декілька годин.

Вас може зацікавити: