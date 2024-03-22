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РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо

Анна Ярославська
22 березня 2024, 05:44оновлено 22 березня, 06:51
Окупанти завдали по Запоріжжю 8 ракетних ударів. У Харкові - пожежі на місці "прильотів", є проблеми зі світлом і водопостачанням.
Карта тривог, Ту-95 МС, ракетний удар
Вранці 22 березня РФ завдала ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

У п'ятницю, 22 березня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - російські окупанти влаштували ракетний обстріл. Як повідомляють Повітряні сили, російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону. Крім того, повідомляється про зліт МіГ-31К, носія ракет "Кинджал" з аеродрому Саваслейка Нижегородської області.

У низці міст України вже прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі.

Вибухи в Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог завдав по Запоріжжю 8 ракетних ударів.

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"Уражено об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - ідеться в повідомленні.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв о 6:13 написав у Telegram, що вже понад години окупанти атакують Запоріжжя.

За попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено.

"На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Харкові

У Харкові вранці, 22 березня, прогриміли близько 15 вибухів. Жителів міста попередили про загрозу балістичного озброєння з Бєлгородської області. Також були зафіксовані крилаті ракети на території Харківської області, що тримали південний курс.

"Зараз близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів", - повідомив у Telegram Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він закликав усіх жителів бути обережними і перебувати в укриттях до відбою тривоги.

О 04:54 голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

О 05:14 Терехов повідомив, що через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням.

"Також зранку на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", - додав мер міста.

Крім того, у місті спостерігаються проблеми з інтернетом.

Харків без інтернету
Харків без інтернету / скріншот

Вибухи в Дніпрі

Під ударом російських ракет опинився і Дніпро. У місті прогриміла серія вибухів. Повідомляється про роботу ППО.

У деяких районах Дніпра немає світла, пише Суспільне.

Вибухи у Кривому Розі

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про комбіновану атаку по місту ворожими ракетами і "шахедами".

"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури", - написав він у Telegram.

"Де є можливість краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки. Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких все є", - додав Вілкул.

За його словами, у Кривому Розі запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.

Атака на Вінницю

Голова Вінницької ОВ Сергій Борзов повідомив, що окупанти застосували гібридну тактику БПЛА та крилатих ракет.

"Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури", - написав він у Facebook.

У Хмельницькій області - проблеми зі світлом

У Хмельницькій області також вранці 22 березня було чути звуки вибухів.

Унаслідок атаки в Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло, пише Суспільне.

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