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Наймасштабніша атака на енергетику: подробиці удару РФ по Україні

Марія Тупік
22 березня 2024, 07:23оновлено 22 березня, 07:56
Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
Ракетна атака на енергетичні об'єкти
Ракетна атака на енергетичні об'єкти / Колаж Главред, фото t.me/a_shtirlitz, pixabay

22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетичну систему України за останній час.

Як написав у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко, зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях.

За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій у роботі енергосистеми країни.

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"На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Крім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - зазначив він.

Галущенко додав, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

В Україні вводять графіки відключення світла

У ДТЕК додали, що окупанти обстріляли теплоелектростанції і серйозно пошкодили обладнання.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко попередив, що результати обстрілу будуть не дуже хороші.

У яких областях ввели графік відключення світла:

  • Полтавська
  • Сумська
  • Дніпропетровська
  • Кривий Ріг

Хто такий Герман Глущенко

29 квітня Верховна Рада призначила віцепрезидента "Енергоатому" з питань розвитку Германа Галущенка міністром енергетики України. З травня 2020 року Герман Галущенко працював віцепрезидентом державного підприємства "НАЕК" "Енергоатом". Відповідав за перспективи розвитку компанії, реалізацію нових проєктів, міжнародні та правові напрямки.

За освітою - юрист.

удар по Україні

Ракетна атака на Україну 22 березня - що відомо

У ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україну ракетами.

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря.

Згодом вибухи прогриміли в Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

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