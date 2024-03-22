Наймасштабніша атака на енергетику: подробиці удару РФ по Україні

22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетичну систему України за останній час.
Як написав у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко, зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях.
За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій у роботі енергосистеми країни.
"На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Крім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - зазначив він.
Галущенко додав, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
В Україні вводять графіки відключення світла
У ДТЕК додали, що окупанти обстріляли теплоелектростанції і серйозно пошкодили обладнання.
Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко попередив, що результати обстрілу будуть не дуже хороші.
У яких областях ввели графік відключення світла:
- Полтавська
- Сумська
- Дніпропетровська
- Кривий Ріг
Хто такий Герман Глущенко
29 квітня Верховна Рада призначила віцепрезидента "Енергоатому" з питань розвитку Германа Галущенка міністром енергетики України. З травня 2020 року Герман Галущенко працював віцепрезидентом державного підприємства "НАЕК" "Енергоатом". Відповідав за перспективи розвитку компанії, реалізацію нових проєктів, міжнародні та правові напрямки.
За освітою - юрист.
Ракетна атака на Україну 22 березня - що відомо
У ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україну ракетами.
Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря.
Згодом вибухи прогриміли в Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.
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