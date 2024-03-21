Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, є постраждалі

В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти завдали ракетного удару. По Києву окупанти били ракетами "Кинджал".

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РФ атакує Київ ракетами "Кинджал" / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Рано вранці 21 березня окупанти завдали ракетного удару по Україні. У Києві прогриміли сильні вибухи. В адміністрації міста повідомили про роботу ППО.

Тим часом у Повітряних силах зазначили про те, що ворог запускає по Києву аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав голова КМВА Сергій Попко.

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Мер міста Віталій Кличко також підтвердив роботу ППО.

"Вибухи в місті. Працює ППО", - написав мер.

Свіжі деталі атаки РФ читайте у матеріалі: У небі над Києвом та областю збили близько 30 ракет: нові подробиці ракетного удару.

06:23 До десяти збільшилася кількість постраждалих у Києві.

"Двоє з них було госпіталізовано. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали у Шевченківському районі столиці. Четверо – у Святошинському", - повідомив мер міста.

06:08 У КМВА розповіли про наслідки ракетного удару вранці 21 березня:

у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, одна дитина отримала поранення; за іншою адресою є інформація про загоряння трьох автомобілів;

пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, одна дитина отримала поранення; за іншою адресою є інформація про загоряння трьох автомобілів; в Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу; зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку; загоряння авто; є інформація про одного пораненого чоловіка;

уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу; зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку; загоряння авто; є інформація про одного пораненого чоловіка; у Подільському районі падіння уламків на територію нежитлової забудови; також падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Всі екстрені служби працюють на місцях пригод.Інформація оновлюється та уточнюється.

06:01 У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.

Станом на 05:57 відомо про 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки по Києву. Поки що обійшлося без госпіталізацій. Усім медики надали допомогу на місці.

05:45 Кличко повідомив, що вже відомо про те, що чотири людини постраждали. Троє – у Шевченківському районі, одна жінка – у Святошинському. Усім медики надали допомогу на місці.

05 27 Мер Кличко повідомив, що у Шевченківському районі палає квартира в житловому будинку. Також загорілись автівки на стоянці.

У Подільському районі зафіксовано падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства.

"До відбою тривоги залишайтеся в укриттях!", - зазначив міський голова.

Кияни провели ранок у метро / Колаж: Главред, фото: Telegram

05:25 У КМВА розповіли про перші насліки ракетного удару:

у Святошинському районі в житловому будинку попередньо ударною хвилею вибило вікна;

у Шевченківському районі пошкодження уламками житлового будинку - інформація зʼясовується. Також в Шевченківському районі попередньо є загоряння на території дитячого садочку;

В Подільському районі попередньо зафіксовано падіння уламків на територію нежитлової забудови. Інформація уточнюється.

05:18 У Святошинському районі уламки впали на житловий будинок. Служби прямують на місце, повідомив Кличко.

05:15 У Подільському районі зафіксовано падіння уламків ракети на території одного з підприємств. Екстрені служби прямують на місце.

05:12 У Святошинському районі - падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. У Шевченківському районі горять автомобілі.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Ракетний удар по Києву 21 березня

В Україні в ніч на 21 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили, що окупанти підняли до неба 11 бортів ТУ-95МС у районі Астрахані. Було зафіксовано запуски крилатих ракет із території РФ.

Попередній масований ракетний удар по Україні ворог завдав місяць тому. У низці міст пролунали вибухи. Гучно було й у столиці. Всі подробиці читайте у матеріалі: Ракетний удар по Києву: що відомо про атаку 15 лютого.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник попереджав, що з того часу окупанти накопичили близько 100 ракет.

"Мій персональний погляд: накопичення йде, залп буде, але я не думаю, що він буде більш масованим, ніж вже згадані випадки. Ну, може, 130 ракет", - сказав він.

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