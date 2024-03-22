Масований обстріл: по областях України вводять графіки відключень світла

Внаслідок ракетних обстрілів по Україні, вводяться графіки аварійних відключень.

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Росія масштабно атакувала Україну / колаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Вночі, 22 березня, країна-агресорка Росія здійснила масштабну та жорстоку атаку на енергетику України. Відомо про влучання та пошкодження об’єктів генерації.

Внаслідок ракетних обстрілів, вводяться графіки аварійних відключень по областях України. Відомо, що у Дніпрі, Харкові, Вінниці та Хмельницькому відбувається збій інтернету через удар по енергетиці.

Відключення світла у Дніпрі

Окупаційна армія Росії атакувала об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу і місто переходить на аварійні відключення, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", - заявив він.

Відключення світла у Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що по місту застосували комбіновану атака ворожими ракетами та "шахедами".

"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.Де є можливість - краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки. У місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є", - наголосив Вілкул.

Відключення світла у Полтаві

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що ситуація із енергетикою в області - на контролі.

"На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Розгортаємо в області пункти незламності, щоб доки тривають роботи, люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку", - написав Пронін у Telegram.

Відключення світла у Сумах

В Сумській ОВА повідомили, що внаслідок ракетних ударів по об'єктам енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом", - додали в ОВА.

Відключення світла в Івано-Франківську

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила у Telegram, що окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті.

"Пролунали вибухи й на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і шахедами, і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", - заявила Онищук.

Відключення світла у Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про масований обстріл міста та "прильоти". Автобуси здійснюватимуть рух за схемою блекауту.

"У місті проблеми зі світлом - ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів". Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", - пояснив Терехов у Telegram.

Відключення світла у Львові

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині.

"Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - зазначив очільник ОВА.

Відключення світла в Одесі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичним об'єктам країни пошкоджень зазнали і енергооб'єкти області.

"За розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення. Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання. Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи", - заявив Кіпер.

Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК

Вночі окупаційна армія РФ здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України та теплоелектростанції ДТЕК.

"Інформацію про постраждалих перевіряємо. Серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання", - зазначили в установі.

ДТЕК продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми.

Збій роботи Інтернету по Україні

Наслідки збою через атаку РФ найбільш помітні у Дніпропетровській, Харківській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Збій Інтернету в Україні/ скріншот: NetBlocks

Обстріли України: що відомо

Нагадаємо, що 22 березня 2024 року відбулась наймасштабніша атака на енергетику України. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях. В частині регіонів є перебої зі світлом.

РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти понад годину атакували Запоріжжя. За попередніми даними, зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено, є постраждалі. Інформація про стан тяжкості людей уточнюється.

Росія атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Як повідомляють Повітряні сили, російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону. Крім того, повідомлялося про зліт літаків МіГ-31К, носіїв ракет "Кинджал".

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