РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС: на станції спалахнула пожежа

Сьогодні російськими ракетами були атаковані численні об'єкти. Влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі.

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Росіяни вдарили по дамбі ДніпроГЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/andriyshTime

Вранці 22 березня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вкотре було атаковано численні об'єкти по Україні, зокрема й енергетики. Цього разу під удар потрапила і ДніпроГЕС. Про це йдеться в офіційній заяві Укргідроенерго.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлися, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС і греблі", - йдеться в повідомленні.

На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики.

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"Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована", - додали в Укргідроенерго.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Вибухи в Запоріжжі

Уранці 22 березня під час масованого обстрілу України російські окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, під удар потрапили об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки.

Патрульна поліція Запорізької області заявила у Facebook, що рух автодорожнім переїздом дамби Дніпровської ГЕС повністю обмежено. Причини не уточнювали.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 22 березня російська ракета влучила в тролейбус із людьми.

"Російська ракета влучила в тролейбус, який рухався через дамбу. У тролейбусі перебували люди. Звичайні цивільні люди, які їхали на роботу", - написав він у Telegram.

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