Усередині були люди: ракета РФ вдарила в тролейбус, який їхав через дамбу - Андрющенко

Під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 22 березня російська ракета вдарила в тролейбус із людьми.

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Палаючий тролейбус після удару ракети / Фото: t.me/andriyshTime

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 22 березня російська ракета влучила в тролейбус із людьми.

"Російська ракета влучила в тролейбус, який рухався через дамбу. У тролейбусі перебували люди. Звичайні цивільні люди, які їхали на роботу", - написав він у Telegram.

"Коли зараз росіяни пишаються собою і намагаються протиставити свій тероризм ударам по Бєлгороду - ось він справжній тероризм", - додав він.

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Ракетний удар по Запоріжжю

Уранці 22 березня під час масованого обстрілу України російські окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, під удар потрапили об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки.

Патрульна поліція Запорізької області заявила у Facebook, що рух автодорожнім переїздом дамби Дніпровської ГЕС повністю обмежено. Причини не уточнювали.

Усі подробиці ракетного удару по Україні 22 березня читайте в матеріалі: РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

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