Окупанти знову замінували Запорізьку АЕС - МАГАТЕ

Російські загарбники встановили міни по периметру ЗАЕС. Це закрита зона, недоступна для активного персоналу станції.

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Запорізька АЕС знову замінована, повідомив Рафаель Гроссі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, в буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкта, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

На сайті МАГАТЕ зазначається, що 18 січня експерти знову відвідали ЗАЕС, зокрема всі шість основних диспетчерських пунктів. Вони змогли дізнатися, скільки людей працює на станції, але не змогли поставити питання про їхню кваліфікацію та досвід.

Раніше на цьому тижні експерти отримали доступ в реакторний зал енергоблоку № 6. Зараз вони домагаються доступу в інші реакторні зали, машинні зали та на дахи реакторів. Такий доступ необхідний для моніторингу ядерної безпеки та дотримання п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС.

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З'ясувалося також, що загарбники встановили міни по периметру ЗАЕС. Це закрита зона, недоступна для активного персоналу станції. Генеральний директор повторив, що наявність мін несумісна зі стандартами безпеки МАГАТЕ.

Минулого тижня експерти МАГАТЕ зустрілися зі співробітниками ЗАЕС, щоб обговорити технічне обслуговування станції. Працівники показали експертам план технічного обслуговування на 2024 рік, який включає важливі роботи для ядерної безпеки.

Цього року пріоритетом для ЗАЕС є технічне обслуговування систем безпеки та важливих заходів, які не проводилися минулого року. Щорічний план технічного обслуговування включає системи безпеки, дизель-генератори, одиничні трансформатори і розподільну станцію 750 кВ.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС в ході вторгнення на Україну. Станція разом з містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів у ході бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У минулому році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ з технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізької атомної електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

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