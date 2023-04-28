З тилу на фронт: Зеленський доручив Залужному замінити воєнкомів на бійців ЗСУ - Резніков

Володимир Зеленський дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному, заявив глава Міноборони України.

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Зеленський доручив Залужному замінити військкомів на бійців ЗСУ / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів з центрів комплектацій на фронт, заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

Під час брифінгу він зазначив, що замінити воєнкомів на місцях повинні воїни, які отримали поранення на фронті.

"Є одна з простих рекомендацій Президента України. Він дав серйозну рекомендацію Головкому Валерію Залужному - переважна більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій - ред) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А направляти на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, в тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", сказав Резніков.

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Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Днями начальник прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ВСУ потрібно певне число фахівців - водіїв, стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.

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