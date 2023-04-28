Президенти Словаччини та Чехії прибули до Києва для зустрічі із Зеленським

Петр Павел і Зузана Чапутова прибули до столиці вранці 28 квітня. Для чеського президента це перша поїздка в Україну.

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Петр Павел і Зузана Чапутова побували в Бородянці / Фото facebook.com/zcaputova

У п'ятницю, 28 квітня, президенти Чехія та Словаччини Петр Павел і Зузана Чапутова прибули до Києва. Про це сьогодні повідомили словацькі ЗМІ.

Двоє лідерів прибули до столиці України вранці. Планується, що у них відбудеться зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Для Петра Павела це перша поїздка в Україну.

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Петр Павел вранці 28 квітня приїхав до Києва / Фото Telegram

"Президент Чехії Петр Павел говорив про те, що хотів би поїхати в Україну разом з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою ще до того, як народ обрав його главою держави в січні. Через три місяці Чапутова і Павел разом вирушили в Україну і в п'ятницю в Києві зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Вранці вони відвідали місто Бородянка, зруйноване російськими військами на початку вторгнення", - пише словацький портал sme.sk.

Петр Павел і Зузана Чапутова дорогою до Києва / Фото facebook.com/zcaputova

Тим часом Зузана Чапутова заявила, що "спільний візит в Україну з президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії.

"Це наша перша спільна закордонна поїздка і я рада, що вона прямує в Україну. Мабуть, немає двох ближчих націй у світі, ніж словаки та чехи. Наш посил зрозумілий: Україна нас пов'язує не лише кордоном і спільним минулим, а й спільним майбутнім", - написала у Facebook президент Словаччини.

Вона також опублікувала фото з Бородянки Київської області, де Чапутова побувала разом з Павелом.

Петр Павел і Зузана Чапутова в Бородянці / Фото facebook.com/zcaputova

Як повідомляв Главред, раніше президент Чехії Петро Павло закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресором Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО. Він підкреслив, що у Заходу немає альтернативи підтримці України.

Також Павел говорив, що Чехія доклала багато зусиль, щоб допомогти ЗСУ з поставками зброї, але зараз у неї залишилося не так багато варіантів для надання подальшої допомоги.

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