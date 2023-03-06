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План мобілізації ще не завершено: Резніков заявив, що Генштабу ЗСУ потрібні фахівці

6 березня 2023, 09:16
Міністерство оборони працює над оптимізацією електронного реєстру військовозобов'язаних України, розповів керівник відомства Олексій Резніков.
Резніков, мобілізація
Генеральний штаб ЗСУ знає, які фахівці потрібні армії - Резніков / Колаж УНІАН

План щодо мобілізації, який було оголошено на початку воєнного стану після повномасштабного нападу агресора Росія на Україну, ще не завершено. Генеральному штабу потрібна певна кількість, водіїв, стрільців, операторів, артилеристів і снайперів. Триває робота над оптимізацією електронного реєстру. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю ЛІГА.net він розповів про те, що план з мобілізаційних заходів, який було оголошено в минулому році, не завершено.

"Мобілізаційний план, оголошений з моменту імплементації парламентом Указу президента про впровадження воєнного стану, ще навіть не завершено", - зазначив міністр.

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За його словами, Генеральному штабу ЗСУ потрібні фахівці. Генштаб визначає число фахівців і ставить завдання територіальним центрам комплектування.

"Він (Генштаб, - ред.) чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкоматам: план і категорії фахівців", - пояснив Резніков.

Також міністр додав, що Міноборони працює над оптимізацією електронного реєстру військовозобов'язаних.

"Міноборони тільки здійснює контроль і мріє перетворити паперову суміш на цифровізований продукт. У нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один з викликів Віталія Дейнеги", - підкреслив Олексій Резніков.

Мобілізація в Україні

Заходи з мобілізації військовозобов'язаних в Україні проводяться з 25 лютого після повномасштабного військового вторгнення країни-окупанта Росії і указу президента Володимира Зеленського. До лав ЗСУ призивають чоловіків віком від 18 до 60 років. Пізніше за мобілізацію і воєнний стан проголосувала Верховна Рада.

7 лютого Верховна Рада України підтримала укази президента Зеленського про продовження мобілізації та воєнного стану на 90 днів. Мобілізація в Україні діятиме до 20 травня 2023 року.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних сил Роман Горбач заявляв, що в першу чергу призивають громадян, які брали участь в АТО/ООС на Донбасі. Підлягають призову і особи, які не служили у військах. Однак вони повинні пройти обов'язкове навчання, яке повинно тривати мінімум місяць.

Дивіться відео ТСН - як підготуватися до мобілізації та фронту

Війна Росії проти України:

мобілізація в армію Генштаб ЗСУ Міноборони України Олексій Резніков війна Росії та України
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