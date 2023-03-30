В Раді розробляють закон про реєстр "ухильників" від мобілізації

Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Ухильники, Федір Веніславський / УНІАН і Mil.in.ua

В українському парламенті завершують підготовку законопроєкту, згідно з яким в Україні буде створено так званий реєстр "ухильників". Про це заявив автор ініціативи та нардеп від партії "Слуга народу" Федір Веніславський у коментарі порталу "Фокус".

За словами народного обранця, на даний момент законопроєкт поки ще не зареєстрований – він допрацьовує його деталі.

Веніславський каже, ідея документа полягає в тому − якщо військовозобов'язаний був належним чином обізнаний про те, що йому необхідно з'явитися в територіальний центр комплектування, але він не з'явився туди - причому кілька разів поспіль, то ТЦК матиме право оприлюднити його особисті дані.

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Під особистими даними, каже нардеп, маються на увазі ПІБ, а також "якісь ідентифікаційні ознаки в окремому переліку".

У разі виконання зобов'язання, інформація з реєстру буде видалена, уточнив Веніславський. Він вважає, що оприлюднення особистих даних допоможе, зокрема, виконати функцію "громадського тиску" на ухиляється від прибуття в ТЦК чоловіка.

"Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, проінформований і підтвердив, що отримав виклик до територіального центру, але не з'явився, то це означає, що він свідомо не виконує свій конституційний обов'язок захищати Батьківщину", – підсумував нардеп.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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