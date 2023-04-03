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Мобілізація в Україні: як можуть покарати військовозобов'язаних чоловіків, які лишилися за кордоном

3 квітня 2023, 10:38
Є категорія чоловіків, яким загрожує кримінальна відповідальність, усі інші будуть змушені заплатити чималий штраф.
Украинские военные, государственная граница Украины
Як можуть покарати військовозобов'язаних чоловіків, які залишилися за кордоном/ УНІАН

Частина військовозобов’язаних чоловіків 18-60 років від початку повномасштабної війни РФ проти України залишилися за кордоном і не повернулися до України. Юрист пояснює, що цій категорії українців загрожує покарання у вигляді штрафу, а якщо вони отримали повістку під час мобілізації і після того втекли за кордон, то на них може чекати ув’язнення.

Якщо чоловіки віком від 18 до 60 років у період проведення мобілізації перебували за кордоном і не повернулися до України, їм може загрожувати адміністративна відповідальність за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. За таке правопорушення можуть накласти штраф у сумі від 3400 до 5100 грн, пояснила юрист Вікторія Тютюнникова виданню "Експрес".

Якщо ж виявиться, що чоловіки нелегально перетинали кордон, то їм додатково доведеться сплатити штраф від 3400 до 8500 грн.

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Проте частині чоловіків може загрожувати кримінальна відповідальність. Це стосується тих, хто отримав повістку і вже після цього перетнув кордон та покинув Україну. Їм загрожує від 3-5 років ув’язнення.

Юристка також нагадала правила вручення повістки. Такий документ вважається належно переданим, якщо його передали в руки військовозобов’язаному і він після цього особисто розписався про вручення.

"Тобто її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів. Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату не має", – пояснила юрист.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті завершують підготовку законопроєкту, згідно з яким в Україні буде створено так званий реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Юрист пояснив, хто з військовозобов'язаних чоловіків може виїжджати за кордон. У переліку "виїзних", зараз перебувають, зокрема, такі категорії чоловіків: близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС; люди з інвалідністю, які отримали відстрочку від мобілізації або були зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії; які отримали поранення на війні й відправляються на лікування; батьки трьох і більше неповнолітніх дітей; особи, які супроводжують за кордон дружину з інвалідністю; представники деяких професій (члени екіпажів, наукові співробітники, спортсмени і тренери, водії, волонтери, діячі культури та інші).

Нагадаємо, юрист назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному. Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині – виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду.

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