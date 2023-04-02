Україні потрібна нова хвиля мобілізації: боєць ЗСУ назвав головну причину

Кожен українець повинен робити все, щоб наближати перемогу України у війні, впевнений Юрій Гаврилишин.

Юрій Гаврилишин виступив за нову хвилю мобілізації / УНІАН , gazeta.ua

Уникнути нової хвилі мобілізації в Україні не вдасться, вважають українські захисники, які зараз перебувають на Бахмутському напрямку.

"Без банального усвідомлення, що потрібно замінити хлопців на фронті, і перемоги не буде", - розповів Gazeta.ua офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Юрій Гаврилишин з позивним "Мілан".

Він упевнений в тому, що без додаткової мобілізації Україні не обійтися.

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"Один військовий в інтерв'ю якось сказав, що хотів би, щоб бої за Київ тривали, тому що тоді наше суспільство було єдиним, як ніколи. Кожен відчував загрозу втрати держави. Коли така небезпека для столиці завершилася, люди розслабилися, і життя знову перейшло у звичне русло", — каже український захисник.

При цьому, на його думку, українці повинні розуміти, що кожен, де б він не знаходився, на передовій або в тилу, повинен на своєму місці робити все, щоб наближати перемогу України у війні.

"Необхідно тренуватися, брати зброю, відпрацювати різні тактичні елементи, вчити вогневу підготовку. Зараз багато літератури - було б бажання", - додав Гаврилишин.

Хто такий Юрій Гаврилишин Офіцер 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Мілан". Бере участь у боях на Бахмутському напрямку. Він є автором петиції до Верховного головнокомандувача та президента України з проханням прирівняти курсантів вищих військових навчальних закладів до військовослужбовців контрактної служби.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану в Україні діє право деяких категорій військовозобов'язаних на звільнення від мобілізації.

Зокрема, такий порядок передбачений для військовозобов'язаних, які займаються доглядом за інвалідами.

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