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"Багато скандалів, ми не можемо переробити закони": у ЗСУ заявили, що мобілізація триває

Андрій Ганчук
19 квітня 2023, 08:53 оновлено 19 квітня, 09:12
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Потрібно прикладати максимальни зусиль для того, щоб в Силах оборони служили люди, які здатні управляти західною технікою і зброєю, сказала Наталія Гуменюк.
Мобілізація, військкомат
В Україні триває мобілізація, нових етапів немає - Оперативне командування Південь / Колаж УНІАН

В Україні триває загальна військова мобілізація. ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. Трапляються скандали, проте законодавство переробити не можна. Потрібно забезпечити, щоб в армії служили люди, які можуть керувати військовою технікою і зброєю. Проблеми виправляються. Про це заявила начальниця пресцентру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що в Україні наразі немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов до війська.

"На жаль, той потенціал людей, який був на початку війни, не був використаний в абсолюті... Всі відгукнулися на потребу війська, але військо не мало можливості задіяти відразу всіх", - сказала Гуменюк.

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Вона додала, що на війні ЗСУ зазнають втрат, тому потрібно поповнювати лави військ. У країні продовжують інформувати населення і ставити людей на військовий облік. Відбуваються скандали, але проблеми виправляються.

"Це викликає багато скандалів, але ми не можемо переробити законодавство. Наразі ми активно працюємо над виправленням негараздів. Ми повинні докласти зусиль, щоб вигнати ворога з нашої території", - пояснила ситуацію Гуменюк.

Також вона додала, що потрібно докласти максимальних зусиль, щоб в силах оборони України служили люди, які здатні управляти західною зброєю і військовою технікою.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

"У нас немає іншого шансу, ніж прийти на захист Батьківщини", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Мобілізація в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ЗСУ потрібне певне число фахівців - водіїв, стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.

Пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр також уточнила, що загальна мобілізація в Україні триває. Призивають до війська залежно від ситуації на фронті. Хвиль мобілізації немає.

Нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки України Федір Веніславський заявив про плани влади розсилати повістки в армію по мессенджерах. За його словами, є проблеми із призовом внутрішньо переміщених осіб, які не зареєструвалися за новим місцем проживання.

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Війна Росії проти України:

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