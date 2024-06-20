Винищувачі Mirage не впораються з головним завданням: названо їхній серйозний мінус

Експерт Костянтин Криволап розповів, чому французькі винищувачі не зможуть збивати КАБи і російські Су-34.

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Винищувачі Mirage - у чому їхній мінус / Колаж: Главред, фото: ВПС Франції, Главред

Франція пообіцяла передати Україні свої винищувачі Mirage, однак вони не допоможуть впоратися з однією з найголовніших загроз з повітря - з КАБами. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Річ у тім, що дальність радара французького винищувача становить від 80-90 до 120 кілометрів. Водночас у російського Су-35, який запускає КАБи, дальність радара становить 250 км.

"Виходить, радар на 100 км проти радара на 250 км. І як Mirage загрожуватиме і відлякуватиме Су-34, який носить кориговані авіабомби? Але ж боротьба з КАБами - одне з головних завдань", - каже Криволап.

Україна відмовилася купувати Mirage у 2019 році

Президент Франції Еммануель Макрон пропонував купити літаки Mirage ще 2019 року під час першої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Макрон навіть обіцяв дати надати кредит.

"Франції така угода вигідна, адже, щоб продати іншим країнам Rafale, треба спочатку забрати в них винищувачі Mirage. Україна тоді відмовилася, бо була ухвалена візія Повітряних сил, згідно з якою ЗС ЗСУ протягом кількох років мають перейти на F-16", - пояснив Криволап.

Мінуси літака Mirage

Експерт скептично налаштований щодо цих літаків. Він зазначає, що винищувач Mirage на 2-2,5 метра менший за габаритами, ніж F-16 і Gripen. У зв'язку з цим зміщені і всі інші його пропорції.

"У Mirage така сама схема лотка, як і в Gripen, що забезпечує дуже високу маневреність, оскільки схему проєктують із нестійким центром прикладання всіх сил. Відбувається переміщення центру прикладання всіх сил, і чим далі рознесені центр аеродинамічних сил і центр мас, тим стабільнішим буде літак. І, навпаки, що ближче центри один до одного, то гірша стійкість винищувача", - каже Криволап.

Попри те, що маневреність літака є позитивним моментом, водночас є і мінус. Експерт каже, що це було б позитивним моментом під час повітряного бою за часів Другої світової війни, проте зараз такі бої ведуться інакше.

"Тут тепер діє принцип: хто перший побачив, той і переміг. Першим пустив ракету і завдав удару", - додав Криволап.

Дивіться інтерв'ю Костянтина Криволапа на Главреді:

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Франція передає Mirage Україні - останні новини за темою

6 червня стало відомо, що Україна отримає в рамках чергового пакета допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5. Крім того, Франція планує підготувати повноцінну бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

Пізніше Макрон наголосив, що поки що не розкриватиме нових подробиць про передачу Україні винищувачів Mirage 2000, зокрема кількість літаків, які країна планує поставити.

"Ми домовилися про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на нашій території", - розповів він.

Навчання українських пілотів і механіків здійснюватиметься на французькій території.

Журналісти La Tribune пишуть, що на балансі ВПС Франції 26 "Міражів", і щоб зберегти ескадрон (20 винищувачів) Париж може віддати Києву лише 6 літаків. Цього замало, щоб допомогти українцям.

Що відомо про винищувачі Mirage 2000 / Інфографіка Главред

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX - початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

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